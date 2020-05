Roger Federer je najbolje plačani športnik na svetu

New York – Švicarski teniški zvezdnik Roger Federer je najbolje plačani aktivni profesionalni športnik na svetu, je objavila ameriška revija Forbes. V zadnjih 12 mesecih je zaslužil 106,3 milijona dolarjev, od tega kar 100 milijonov dolarjev s sponzorstvi, med njimi so Barilla, Moet & Chandon, Rimowa, Rolex, Credit Suisse in Mercedes-Benz.



Zmagovalec 20 turnirjev za veliki slam je prvi teniški igralec, ki je zasedel vrh seznama najbolje plačanih športnikov na svetu, ki ga finančna revija Forbes objavlja zadnjih 30 let. Na lanski Forbesovi lestvici je bil na vrhu argentinski nogometaš Barcelone Lionel Messi s 112 milijoni dolarjev letnega zaslužka, letošnje prejemke pa mu je tako kot drugim nogometašem oklestila pandemija novega koronavirusa.

Pri športnicah prva Naomi Osaka

Na drugem mestu po zaslužku v zadnjih 12 mesecih je portugalski nogometaš Juventusa Cristiano Ronaldo (105 milijonov, 45 milijonov dolarjev od sponzorjev), tretji je Messi s 104 milijoni (32 milijonov od sponzorjev), četrti brazilski nogometaš PSG Neymar (95,5 milijona, 25 milijonov od sponzorjev), šele peti pa košarkarski zvezdnik NBA LeBron James (88,2 milijona dolarjev, 60 milijonov dolarjev od sponzorjev). Trenutno prvi teniški igralec sveta, Srb Novak Đoković, je s 44,6 milijona dolarjev zaslužka (32 milijonov od sponzorjev) na 23. mestu.



Tudi obe najbolje plačani športnici sta teniški igralki, Japonka Naomi Osaka (37,4 milijona dolarjev) in Američanka Serena Williams (36 milijonov dolarjev). Med sto najbolje plačanimi športniki na svetu je največ košarkarjev, članov lige NBA, kar 35. Sledijo jim igralci ameriškega nogometa, ki jih je med najbolje plačano stoterico 31 na seznamu, tretjo skupino pa sestavljajo nogometaši (14 igralcev).



Na seznamu 100 najbolje plačanih športnikov ni Slovenca. Zato pa je na 78. mestu Latvijec Kristaps Porzingis, soigralec Luke Dončića v ekipi Dallas Mavericks, ki je v zadnjih 12 mesecih zaslužil 24,5 milijona dolarjev.