    Drugi športi

    Roglič na poroki, Georgina zaročena, tudi Modrić odprl novo poglavje

    Zbrali smo več objav slovenskih in tujih vrhunskih športnikov, s katerimi so nagovorili svoje sledilce na družbenem omrežju instagram.
    Georgina Rodriguez je pokazala zaročni prstan, ki ji ga je namenil njen partner Cristiano Ronaldo. FOTO: Instagram
    Georgina Rodriguez je pokazala zaročni prstan, ki ji ga je namenil njen partner Cristiano Ronaldo. FOTO: Instagram
    F. T.
    16. 8. 2025 | 18:05
    16. 8. 2025 | 18:27
    3:38
    Številni slovenski in tuji športniki so aktivni na družbenih omrežjih, pri čemer prednjačijo navdušenci nad omrežjem instagram. Zbrali smo nekaj objav vrhunskih športnikov, s katerimi so nagovorili svoje sledilce prav na instagramu. Preverite njihove zapise in fotografije.

    Matjaž Kek: Nova sodelavca sta dodana vrednost, Šeško naj le uživa

    Kolesarski as Primož Roglič je ob objavi, na kateri je skupaj s soprogo Loro obkrožen z rožami in cvetjem, zapisal: »Praznovanje ljubezni je vedno dobra ideja. 9. 8. 2025. Hvala, ker ste z nami delili ta poseben trenutek. Srečno. Naj živita Urša in Syuk, naj živita uhcet in naga ret. #kolesarskoživljenje #za vedno #zivelauhcet.«

    Roglič je bil pretekli konec tedna s soprogo Loro eden od svatov na poroki njegovega prijatelja in sotekmovalca v ekipi Jana Tratnika, slednji se je namreč v Goriških brdih poročil z Urško.

    Tudi Anže Kopitar in njegova Ines sta slavila ljubezen, kot sta zapisala v objavi. Blizu poroke sta očitno tudi Cristiano Ronaldo in njegova partnerica Georgina Rodriguez, ki veljata za par z največjim številom sledilcev na svetu. Georgina je objavila fotografijo z zaročnim prstanom in pripisala: »Da, res. V tem življenju in v vseh svojih življenjih.«

    Brigita Bukovec: Ena trenerkina klofuta, in nisem šla več na trening

    Dva nogometaša pa sta izrazila navdušenje nad novim izzivom v tujini. Izkušeni velemojster Luka Modrić je že del treningov AC Milana, kjer navdušuje s svojo znamenito nogometno tehniko. Modrić je objavil več fotografij, na katerih je v rdeče-črnem dresu, in to podkrepil: »Novo poglavje! @acmilan.«

    V tujino se je podal tudi Tian Nai Koren, sin nekdanjega kapetana slovenske nogometne reprezentance Roberta Korena. Poslej bo igral za belgijski Club Brugge, ob tem pa je zapisal: »Počaščen sem, da sem se pridružil Clubu Brugge in sem del tega neverjetnega kluba. Veselim se boja za dres in deljenja številnih lepih trenutkov z navijači!«

    Georgina Rodriguez @georginagio
    Da, res. V tem življenju in v vseh svojih življenjih. @cristiano


    Georgina Rodriguez je pokazala zaročni prstan, s katero jo je osrečil Cristiano Ronaldo. FOTO: Zajem zaslona
    Georgina Rodriguez je pokazala zaročni prstan, s katero jo je osrečil Cristiano Ronaldo. FOTO: Zajem zaslona

    Tian Nai Koren @tian_koren
    Počaščen sem, da sem se pridružil Clubu Brugge in sem del tega neverjetnega kluba. Veselim se boja za dres in deljenja številnih lepih trenutkov z navijači!


    Tian Nai Koren je navdušen nad selitvijo v Brugge. FOTO: Zajem zaslona
    Tian Nai Koren je navdušen nad selitvijo v Brugge. FOTO: Zajem zaslona

    Primož Roglič @anzelanisek
    Praznovanje ljubezni je vedno dobra ideja. 9. 8. 2025. Hvala, ker ste z nami delili ta poseben trenutek. Srečno. Naj živita Urša in Syuk, naj živita uhcet in naga ret. #kolesarskoživljenje #za vedno #zivelauhcet


    Lora in Primož Roglič sta bila na poroki Jana Tratnika. FOTO: Zajem zaslona
    Lora in Primož Roglič sta bila na poroki Jana Tratnika. FOTO: Zajem zaslona

    Anže Kopitar @anzekopitar
    Slavimo LJUBEZEN. @ines.kopitar


    Ines in Anže Kopitar sta bila navzoča na poroki. FOTO: Zajem zaslona
    Ines in Anže Kopitar sta bila navzoča na poroki. FOTO: Zajem zaslona

    Luka Modrić @lukamodric10 
    Novo poglavje! @acmilan


    Luka Modrić bo poslej navduševal v majici AC Milana. FOTO: Zajem zaslona
    Luka Modrić bo poslej navduševal v majici AC Milana. FOTO: Zajem zaslona

    instagramšport zasebnoPrimož RogličLuka ModrićGeorgina RodriguezCristiano RonaldoTian Nai KorenAnže Kopitar

