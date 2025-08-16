Roglič na poroki, Georgina zaročena, tudi Modrić odprl novo poglavje

Številni slovenski in tuji športniki so aktivni na družbenih omrežjih, pri čemer prednjačijo navdušenci nad omrežjem instagram. Zbrali smo nekaj objav vrhunskih športnikov, s katerimi so nagovorili svoje sledilce prav na instagramu. Preverite njihove zapise in fotografije.

Kolesarski as Primož Roglič je ob objavi, na kateri je skupaj s soprogo Loro obkrožen z rožami in cvetjem, zapisal: »Praznovanje ljubezni je vedno dobra ideja. 9. 8. 2025. Hvala, ker ste z nami delili ta poseben trenutek. Srečno. Naj živita Urša in Syuk, naj živita uhcet in naga ret. #kolesarskoživljenje #za vedno #zivelauhcet.«

Roglič je bil pretekli konec tedna s soprogo Loro eden od svatov na poroki njegovega prijatelja in sotekmovalca v ekipi Jana Tratnika, slednji se je namreč v Goriških brdih poročil z Urško.

Tudi Anže Kopitar in njegova Ines sta slavila ljubezen, kot sta zapisala v objavi. Blizu poroke sta očitno tudi Cristiano Ronaldo in njegova partnerica Georgina Rodriguez, ki veljata za par z največjim številom sledilcev na svetu. Georgina je objavila fotografijo z zaročnim prstanom in pripisala: »Da, res. V tem življenju in v vseh svojih življenjih.«

Dva nogometaša pa sta izrazila navdušenje nad novim izzivom v tujini. Izkušeni velemojster Luka Modrić je že del treningov AC Milana, kjer navdušuje s svojo znamenito nogometno tehniko. Modrić je objavil več fotografij, na katerih je v rdeče-črnem dresu, in to podkrepil: »Novo poglavje! @acmilan.«

V tujino se je podal tudi Tian Nai Koren, sin nekdanjega kapetana slovenske nogometne reprezentance Roberta Korena. Poslej bo igral za belgijski Club Brugge, ob tem pa je zapisal: »Počaščen sem, da sem se pridružil Clubu Brugge in sem del tega neverjetnega kluba. Veselim se boja za dres in deljenja številnih lepih trenutkov z navijači!«

Georgina Rodriguez @georginagio

Da, res. V tem življenju in v vseh svojih življenjih. @cristiano

Georgina Rodriguez je pokazala zaročni prstan, s katero jo je osrečil Cristiano Ronaldo. FOTO: Zajem zaslona

Tian Nai Koren @tian_koren

Počaščen sem, da sem se pridružil Clubu Brugge in sem del tega neverjetnega kluba. Veselim se boja za dres in deljenja številnih lepih trenutkov z navijači!

Tian Nai Koren je navdušen nad selitvijo v Brugge. FOTO: Zajem zaslona

Primož Roglič @anzelanisek

Praznovanje ljubezni je vedno dobra ideja. 9. 8. 2025. Hvala, ker ste z nami delili ta poseben trenutek. Srečno. Naj živita Urša in Syuk, naj živita uhcet in naga ret. #kolesarskoživljenje #za vedno #zivelauhcet

Lora in Primož Roglič sta bila na poroki Jana Tratnika. FOTO: Zajem zaslona

Anže Kopitar @anzekopitar

Slavimo LJUBEZEN. @ines.kopitar

Ines in Anže Kopitar sta bila navzoča na poroki. FOTO: Zajem zaslona

Luka Modrić @lukamodric10

Novo poglavje! @acmilan