Rojstnodnevna Slovenija ob Črnomorju veselo naprej

Fantje se še trudijo na evropskem prvenstvu v odbojki, Slovenija je v svoji predzadnji tekmi v skupini B v Varni s 3:0 odpravila Hrvaško, dekleta pa so s spektakularnim finalom v Bruslju pokazala vso lepoto te športne panoge. Turčija je z zmago s 3:2 proti Srbiji osvojila svoj prvi naslov starocelinskih prvakinj, naturalizirana Turkinja s Kube Melissa Teresa Vargas pa je v napadu s svojo predstavo telesne moči že nakazala, kako bo v odločilnih tekmah moškega EP. Odbojkarice so na evropskem prvenstvu pokazale ves šarm te igre, ne le v napadu, tudi pri vseh drugih prvinah, za fante pa se ve, da bodo, ko bo šlo za napredovanje v izločilnih bojih in za boj za odličja, »razbijali«.