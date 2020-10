Rok Klavora zmagovalec Sombotela

Sombotel – Slovenski telovadec Rok Klavora je na edini tekmi svetovnega pokala na gimnastičnem koledarju 2020, svetovnem izzivu v Sombotelu, v finalu parterja ugnal vso konkurenco in z oceno 14 točk slavil zmago. To je za 32-letnega Ljubljančana še četrta zmaga na tekmah svetovnega pokala po Mariboru 2011, Ljubljani 2016 in Cottbusu 2017 .



»Zelo sem vesel tega uspeha. V tej sezoni, ki jo je zaznamoval covid-19, se dolgo sploh ni vedelo, ali tekma bo ali ne. Mi smo vsak dan trdo vadili in zdaj je trud poplačan. Ta kolajna je gotovo tudi motivacija za naprej,« je po zmagi dejal Klavora za STA in dodal: »Zdaj upam, da bo evropski gimnastični zvezi uspelo izpeljati decembrsko evropsko prvenstvo, zelo si želim še vsaj eno tekmo letos.«



Slovenija ima na Madžarskem še enega finalista, Luka Bojanc bo v poznejših urah nastopil v finalu na krogih. Slovenski reprezentant se je med najboljšo osmerico telovadcev uvrstil prvič v karieri, potem ko je v kvalifikacijah prejel osmo oceno.