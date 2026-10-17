Rok Možič začenja sezono ob olimpijskem prvaku, ki je mivko zamenjal za dvorano

Rok Možič bo v novo sezono italijanske SuperLege vstopil ob zvezdniškem novincu, ki je doslej največje uspehe dosegal precej drugače. Dres Verone je namreč oblekel Anders Mol, olimpijski in svetovni prvak v odbojki na mivki, ki se bo pri 29 letih preizkusil tudi med najboljšimi dvoranskimi odbojkarji na svetu.

Norvežan naj bi prvo priložnost dobil že danes, ko bo Verona ob 18. uri novo sezono odprla doma proti Cucine Lube Civitanovi. Volleyball World je prav ta obračun označil za eno najzanimivejših tekem uvodnega tedna italijanskega prvenstva.

Mol, ki bo v Veroni igral na mestu korektorja, se je pridružil zvezdniški zasedbi slovenskega kapetana Možiča. V njej so med drugim še podajalec Micah Christenson, sprejemalec Noumory Keita ter srednja blokerja Simone Anzani in Lorenzo Cortesia.

Po devetih sezonah na vrhu mivke v povsem nov svet

Mol nikakor ni neznanka svetovne odbojke. S Christianom Sørumom je v Tokiu osvojil naslov olimpijskega prvaka, leta 2022 je postal še svetovni prvak, na olimpijskih igrah v Parizu pa je norveška dvojica osvojila bronasto kolajno. Med letoma 2018 in 2021 sta štirikrat zapored postala tudi evropska prvaka.

Po devetih sezonah med svetovno elito na mivki pa se je Mol odločil za precej nenavaden izziv. Namesto nove zime priprav na naslednjo sezono odbojke na mivki bo leto preživel v eni najmočnejših dvoranskih lig na svetu.

Dvorana mu sicer ni povsem tuja. Še pred največjimi uspehi na mivki je igral za ToppVolley Norge in belgijski Noliko Maaseik, leta 2019 pa tudi za Førde. Tokrat ga čaka precej zahtevnejši preizkus na najvišji ravni.

»Po toliko letih v odbojki na mivki je vstop v novo okolje in preizkušanje v drugačni disciplini vznemirljivo,« je ob predstavitvi dejal Norvežan.

Zaveda se, da se bo moral prilagoditi precej drugačnemu načinu igre.

»Vem, da se moram še veliko naučiti, toda prav zato sem tukaj. Želim se preizkusiti, se učiti od soigralcev in videti, koliko lahko napredujem v tej sezoni,« je priznal Mol.

Pri prilagajanju mu po njegovih besedah močno pomagajo tudi novi soigralci in člani strokovnega štaba.

»Odkar sem prišel, so me vsi v klubu zelo lepo sprejeli. Soigralci in člani štaba mi ves čas stojijo ob strani, pripravljeni so pomagati in deliti svoje znanje, zaradi česar je bil prehod precej lažji.«

Pri Veroni poudarjajo predvsem njegovo zmagovalno miselnost in izkušnje z največjih tekmovanj. Športni direktor Adi Lami je prepričan, da lahko Norvežan moštvu pomaga tako z odbojkarskimi kakovostmi kot z izkušnjami, ki jih je nabral med dolgoletnim igranjem na najvišji ravni.

Možič ostaja eden glavnih obrazov ambiciozne Verone

Mol se pridružuje ekipi, ki je v zadnjih sezonah naredila velik korak proti italijanskemu vrhu. Verona je prejšnjo sezono osvojila prvi italijanski pokal v zgodovini kluba, prvenstvo pa končala z bronasto kolajno. V novi sezoni jo prvič čaka tudi nastop v ligi prvakov.

Eden osrednjih obrazov projekta ostaja Možič. Slovenski reprezentant je v Verono prišel že kot 19-letnik, vmes postal kapetan, avgusta pa pogodbo s klubom podaljšal vse do leta 2029. Prejšnjo sezono je na 33 tekmah dosegel 299 točk in petkrat prejel nagrado za najkoristnejšega igralca tekme.

Prvi preizkus nove zasedbe bo zahteven. Lube je Verono v prejšnji redni sezoni premagal na obeh medsebojnih tekmah, moštvi pa sta se nato srečali tudi v končnici. Verona je dobila prvo polfinalno tekmo, Lube pa nato tri zapored in napredoval v finale.

Tokrat bo dodatno pozornost pritegnilo predvsem vprašanje, kako uspešno lahko Mol svoje izjemne sposobnosti z mivke prenese tudi v dvorano.

Njegov izlet v dvoransko odbojko sicer ne pomeni konca ene najuspešnejših dvojic v zgodovini odbojke na mivki. Mol in Sørum nameravata po sezoni nadaljevati skupno pot, njun glavni dolgoročni cilj pa ostajajo olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028.