Rok Satler končal kariero, štirje novinci v vrstah ACH Volleyja

Ljubljana – Serijski slovenski prvaki, odbojkarji ACH Volleyja, so že dobili štiri novince. Iz kranjskega Triglava prihajata v Ljubljano bloker Črtomir Bošnjak in podajalec Gregor Pernuš, iz vrst mlajšega mestnega tekmeca Črnuč pa sta se prvakom pridružila bloker Filip Rutar ter korektor Martin Valenčič.



Po dolgih letih igranja pa je kariero končal Rok Satler. Nekdanji reprezentant bo odslej pri ACH Volleyju pomočnik trenerja Matije Pleška. Kariero je začel na Brezovici, jo nadaljeval na Bledu, se pozneje preselil k nemškemu Friedrichshafnu, nato pa znova oblekel oranžni dres. Pot ga je ponesla še k Salonitu in k avstrijski ekipi Zadruga AICH/Dob, pred petimi leti pa se je vrnil k slovenskim prvakom, pri katerih je želel končati kariero.

Proti Krki je čutil, da prihaja konec

Sicer ne na takšen način, pričakoval je, da bo kot kapetan še zadnjič dvignil pokal za državnega prvaka. To mu je preprečila epidemija novega koronavirusa, zaradi katere so prvenstvo prekinili. ACH je sicer prvak, a predaje pokala na igrišču ni doživel.



»Moram priznati, da sem že na zadnji tekmi, ko smo igrali proti Krki, čutil, da je to konec. Zelo sem vesel, da sem odigral zadnjo tekmo v sezoni,« pravi Satler in dodaja, da je zelo zadovoljen s svojo kariero. Vedel je, da želi ostati v odbojki, prenašati znanje in izkušnje na mlajše odbojkarje, zato ni zavrnil možnosti, ki se mu je ponudila.



»Ko se je sprostilo mesto pomočnika trenerja in me je poklical Pleško, sem se dokaj hitro odločil. Želim splavati v trenerskih vodah in mislim, da je to prava smer,« pojasnjuje.