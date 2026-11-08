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Drugo

Idrijske ceste so okronale novega prvaka, ki je prekinil primorski niz

V okolici Idrije smo videli veliko zanimivega dirkanja, a Mark Škulj ni vozil na polno, saj mu je za naslov prvaka zadoščalo že deseto mesto.
Mark Škulj je postal najmlajši državni prvak v zgodovini. FOTO: Mark Škulj/FB
Galerija
Mark Škulj je postal najmlajši državni prvak v zgodovini. FOTO: Mark Škulj/FB
Matic Rupnik
8. 11. 2026 | 17:24
8. 11. 2026 | 17:26
4:33
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Mark Škulj je na reliju po okolici Idrije postavil piko na i uspešni sezoni in se pri 22 letih prvič povzpel na slovenski reli prestol. Dirkač iz okolice Iga je imel pred zadnjo dirko državnega prvenstva dovolj veliko prednost, da bi mu za naslov zadoščalo že deseto mesto, zato na zahtevnih cestah Idrijskega ni po nepotrebnem tvegal.

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Mladenič z Iga na cestah v okolici Idrije po zgodovino

Devet hitrostnih preizkušenj v Zadlogu, Ledinah in Čekovniku je odpeljal zadržano, a dovolj hitro za tretje mesto, s katerim je razveselil številne navijače. Ti so se v okolico Idrije z Iga množično odpravili tudi z avtobusom in po prihodu v cilj proslavili prvi naslov svojega favorita.

»Kakšen dan prej sem se malo bolj psihično pripravljal. Poskušal sem umiriti živce in ne pričakovati hitrih voženj. Uspelo mi je ostati zbran, z mirno glavo, in odpeljati čim bolj varno. Včerajšnji dež je res popestril dan. Jutranji prvi prehod je bil malo težji, podlaga je bila res spolzka, sploh zaradi listja, ki je zadržalo veliko vode. Hitro se je zgodila kakšna napaka,« je v cilju povedal slovenski prvak. 

V cilju v Idriji je bil presrečen, saj je postal najmlajši državni prvak v zgodovini, hkrati pa je prekinil dolgo trajajoči niz primorskih državnih prvakov. Leta 2011 je bil slovenski prvak Italijan Piero Longhi, leta 2008 pa Tomaž Kaučič iz Maribora.

Če je Škulj slavil v skupnem seštevku prvenstva, je na idrijskih cestah znova kraljeval Rok Turk. Osemkratni državni prvak je še šestič dobil domači reli, tokrat na posebej prepričljiv način, saj je bil najhitrejši na vseh devetih hitrostnih preizkušnjah.

»Moram reči, da je bila to ena boljših sezon za slovenski avtošport oziroma reli, kar pritiče borbenosti in izenačenosti. Boji so bili res zanimivi, gledalci so uživali, mi smo uživali. Na vsako stvar se je bilo treba resno pripraviti. To je tisto pravo dirkanje, ki si ga želimo, želimo se voziti hitro, želimo se voziti atraktivno za gledalce. Edino tako, da nas je veliko in da se preganjamo, se lahko to doseže,« je pripovedoval Turk, ki bo prihodnje leto napadel deveti naslov prvaka. 

Pred zadnjo dirko sta bila s Škuljem po številu osvojenih hitrostnih preizkušenj v sezoni skoraj izenačena, v Idriji pa Turk tekmecem ni prepustil niti ene. Čeprav mu ni uspelo ubraniti naslova državnega prvaka, po novi zmagi pred domačimi gledalci ni bil pretirano razočaran.

Sredi sezone je Turk prejel tudi kazen, zaradi katere je v državnem prvenstvu izgubil veliko točk, v nasprotnem primeru pa bi v Idriji spremljali še bolj zanimiv boj.

»Mark je danes naredil, kar je moral, ni sam kriv za to. Na koncu je zbral največ točk. Že takrat sem rekel, da so bili gledalci v Idriji sredi sezone oropani za dvoboj, ki bi se lahko vlekel do zadnje dirke in šel na nož. Midva sva se danes v bistvu peljala tako, kot da bi se Mark normalno peljal,« je povedal Turk. 

Nekaj odstopov, navdušil mladi Finec

Na ozkih, zavitih in predvsem gladkih asfaltnih cestah je drugo mesto osvojil Mitja Glasenčnik, ki je izkoristil tudi nekoliko okrnjeno konkurenco. Na Severnem Primorskem so zaradi različnih razlogov manjkali tudi nekdanji prvak Marko Grossi, mladi up Mitja Velkavrh in Rajko Žakelj, odstopila pa sta Martin Čendak, ki je prvič nastopil s toyoto yaris rally2, in domača reli legenda Darko Peljhan. Med vidnejšimi nastopajočimi je bil tudi mladi Finec Lauri Halonen, ki je reli, čeprav je vozil dvokolesno gnan dirkalnik, končal na petem mestu in ima svetlo prihodnost. 

Z idrijsko preizkušnjo se je končalo tudi letošnje državno prvenstvo. V diviziji 2 si je naslov že dirko pred koncem zagotovil Mitja Velkavrh, v diviziji 1 pa je bil najboljši Rene Černigoj. 

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