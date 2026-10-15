Darko Jorgić se je igral, a se je rešil, drugi brez možnosti

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v šestnajstini finala evropskega prvenstva v Ljubljani premagal Poljaka Milosza Redzimskega s 4:3 (-8, -2, 9, 7, -10, 9, 4). Deni Kožul je pred tem izgubil proti Nemcu Patricku Franziski z 0:4 (-6, -9, -4, -10) v nizih. V ženski konkurenci sta Slovenki Sara Tokić in Ana Tofant obstali v šestnajstini finala v ženski konkurenci. Tokić je z 2:4 v nizih izgubila proti Romunki Andreei Dragoman, Tofant pa proti Rusinji Eliazbet Abramjan z 1:4.
Jorgić, srebrn že na EP 2022, je bil kot četrti nosilec v vlogi favorita proti Poljaku, 22. z evropske lestvice. Toda slednji je prvi niz začel odločno z vodstvom 7:1, slovenski adut se je približal na 8:10, nato pa niz izgubil z 8:11. Slovenec, ki je v uvodnem dvoboju s 4:3 odpravil španskega kvalifikanta Diega Lillo, je imel težave tudi v uvodu drugega niza, saj je spet zaostal z 1:7, nato celo z 1:8, Poljak pa je niz dobil kar z 11:2. Tudi v tretjem nizu igra Jorgiću sprva ni stekla, spet je zaostal z 1:3, nato pa le prišel do prednosti s 6:4, vendar se je znova ustavilo. Poljak je povedel s 7:6, nakar je Jorgić šel po nove nasvete z minuto odmora. Ta je toliko pomagala, da je imel zaključno žogo pri 10:9 in jo tudi izkoristil za zmanjšanje zaostanka v nizih (1:2).
Četrti niz sta igralca začela izenačeno, pokazala kar nekaj atraktivnih izmenjav, je pa imel rahlo pobudo Jorgić, ki je dvigal ritem in pri 10:7 unovčil prvo zaključno žogico za 2:2 v nizih. Tudi v petem nizu sta si bila igralca blizu, Jorgić je imel pri 10:9 prvo zaključno žogo, a se je Poljak rešil, nato sam povedel z 11:10 in niz dobil z 12:10.
Poljak je dobro začel tudi šesti niz in povedel s 3:0, tako da ga je Jorgić moral spet loviti. Ujel ga je pri 4:4, prvič povedel pri 7:6, z delnim izidom 6:0 je prišel do zaključne žogice pri 10:6, izkoristil pa šele četrto za 11:9 in odločilni sedmi niz. V tem pa je ritem od začetka narekoval izkušenejši Jorgić in pobegnil kar na 9:1, kar je bil dovolj velik kapital za končno zmago. Niz je Slovenec dobil z 11:4. Zmagovalca tega obračuna pa med najboljšimi 16 čaka boljši iz dvoboja med Slovakom Yang Wangom (37.) in Francozom Leom De Nodrestom (74.).
Favorizirani Franziska, osmi igralec z evropske lestvice, pa je proti Kožulu hitro dobil prvi niz, Slovenca, 30. v Evropi, je ugnal z 11:6. Drugi niz se je začel bolj izenačeno, Kožul je povedel s 5:3, toda pozneje je Nemec spet prevzel pobudo ter niz končal z 11:9. Tudi tretji niz je bil povsem v znamenju Nemca, ki je ta del dvoboja dobila z 11:4, v četrtem pa je tudi Kožul, ki je v uvodnem krogu s 4:0 odpravil Angleža Liama Pitchforda, pokazal svoje znanje, bil v ospredju, pri 10:6 imel prvo zaključno žogico, toda Franziska se je približal na 9:10, nato še izenačil, nalet pa izkoristil za 12:10 in končno zmago. Zmagovalca v osmini finala čaka boljši iz dvoboja med boljšim iz dvoboja med Hrvatom Tomislavom Pucarjem (13.) in Portugalcem Joaom Geraldom (18.).
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