Darko Jorgić se je igral, a se je rešil, drugi brez možnosti

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v šestnajstini finala evropskega prvenstva v Ljubljani premagal Poljaka Milosza Redzimskega s 4:3 (-8, -2, 9, 7, -10, 9, 4). Deni Kožul je pred tem izgubil proti Nemcu Patricku Franziski z 0:4 (-6, -9, -4, -10) v nizih. V ženski konkurenci sta Slovenki Sara Tokić in Ana Tofant obstali v šestnajstini finala v ženski konkurenci. Tokić je z 2:4 v nizih izgubila proti Romunki Andreei Dragoman, Tofant pa proti Rusinji Eliazbet Abramjan z 1:4.

Nemec Patrick Franziski je bila premočan za Denija Kožulja. FOTO: Jure Makovec

Jorgić, srebrn že na EP 2022, je bil kot četrti nosilec v vlogi favorita proti Poljaku, 22. z evropske lestvice. Toda slednji je prvi niz začel odločno z vodstvom 7:1, slovenski adut se je približal na 8:10, nato pa niz izgubil z 8:11. Slovenec, ki je v uvodnem dvoboju s 4:3 odpravil španskega kvalifikanta Diega Lillo, je imel težave tudi v uvodu drugega niza, saj je spet zaostal z 1:7, nato celo z 1:8, Poljak pa je niz dobil kar z 11:2. Tudi v tretjem nizu igra Jorgiću sprva ni stekla, spet je zaostal z 1:3, nato pa le prišel do prednosti s 6:4, vendar se je znova ustavilo. Poljak je povedel s 7:6, nakar je Jorgić šel po nove nasvete z minuto odmora. Ta je toliko pomagala, da je imel zaključno žogo pri 10:9 in jo tudi izkoristil za zmanjšanje zaostanka v nizih (1:2).

Sara Tokić je proti Romunki Andreei Dragoman osvojila dva niza. FOTO: Worldtabletennis.com

Četrti niz sta igralca začela izenačeno, pokazala kar nekaj atraktivnih izmenjav, je pa imel rahlo pobudo Jorgić, ki je dvigal ritem in pri 10:7 unovčil prvo zaključno žogico za 2:2 v nizih. Tudi v petem nizu sta si bila igralca blizu, Jorgić je imel pri 10:9 prvo zaključno žogo, a se je Poljak rešil, nato sam povedel z 11:10 in niz dobil z 12:10.

Poljak je dobro začel tudi šesti niz in povedel s 3:0, tako da ga je Jorgić moral spet loviti. Ujel ga je pri 4:4, prvič povedel pri 7:6, z delnim izidom 6:0 je prišel do zaključne žogice pri 10:6, izkoristil pa šele četrto za 11:9 in odločilni sedmi niz. V tem pa je ritem od začetka narekoval izkušenejši Jorgić in pobegnil kar na 9:1, kar je bil dovolj velik kapital za končno zmago. Niz je Slovenec dobil z 11:4. Zmagovalca tega obračuna pa med najboljšimi 16 čaka boljši iz dvoboja med Slovakom Yang Wangom (37.) in Francozom Leom De Nodrestom (74.).

Ana Tofant ni bila kos Rusinji Eliazbeti Abramjanovi. FOTO: Worldtabletennis.com

Favorizirani Franziska, osmi igralec z evropske lestvice, pa je proti Kožulu hitro dobil prvi niz, Slovenca, 30. v Evropi, je ugnal z 11:6. Drugi niz se je začel bolj izenačeno, Kožul je povedel s 5:3, toda pozneje je Nemec spet prevzel pobudo ter niz končal z 11:9. Tudi tretji niz je bil povsem v znamenju Nemca, ki je ta del dvoboja dobila z 11:4, v četrtem pa je tudi Kožul, ki je v uvodnem krogu s 4:0 odpravil Angleža Liama Pitchforda, pokazal svoje znanje, bil v ospredju, pri 10:6 imel prvo zaključno žogico, toda Franziska se je približal na 9:10, nato še izenačil, nalet pa izkoristil za 12:10 in končno zmago. Zmagovalca v osmini finala čaka boljši iz dvoboja med boljšim iz dvoboja med Hrvatom Tomislavom Pucarjem (13.) in Portugalcem Joaom Geraldom (18.).