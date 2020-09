Ropretu se obeta tretji mandat na čelu OZS

Ljubljana - Odbojkarska zveza Slovenije bo imela v četrtek v Ljubljani volilno skupščino. Na njej bodo delegati potrdili novega predsednika, dvoma, kdo bo to, pa ni. Metod Ropret bo zagotovo dobil tretji mandat, saj protikandidata nima.



Poleg potrditve predsednika bodo volili tudi predsednika nadzornega odbora, edini kandidat je Aleš Kušar, člane nadzornega odbora, disciplinskega sodnika in člana disciplinske komisije. Ropret, sicer tudi župan Brezovice, je na čelu OZS od 6. novembra 2012, ko je zamenjal Matjaža Kovačiča.

Reprezentančni uspehi

V osmih letih je zabeležil vrsto reprezentančnih uspehov, moška ekipa je na evropskih prvenstvih osvojila dve srebrni kolajni, z uspehi so se izkazala dekleta v mlajših kategorijah.



Brezovčan je sicer pred časom napovedoval, da se bo poslovil po olimpijskih igrah, bil je prepričan, da se bo Slovenija v Tokio uvrstila, ker se ni, je očitno spremenil odločitev. Njegovo uspešno delo pa je bržkone preprečilo, da bi se na razpis za predsednika prijavil še kdo.