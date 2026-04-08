Rory McIlroy pred mastersom v Augusti: Zdaj vem, da zmorem

Severni Irec Rory McIlroy bo od četrtka do nedelje na najprestižnejšem golf turnirju na svetu, mastersu v Augusti, branil naslov prvaka.

Lani si je po dramatičnem razpletu – po dodatnih udarcih je premagal Angleža Justina Rosa – končno oblekel znameniti zeleni suknjič, s tem je postal postal šele šesti igralec z zmagami na vseh štirih majorjih ob Jacku Nicklausu, Tigerju Woodsu, Garyju Playerju, Benu Hoganu in Genu Sarazenu.

Od takrat so ga pogosto spraševali, kaj ga še motivira, potem ko je osvojil vse štiri turnirje major, vključno z mastersom, ki se mu je izmikal skoraj dve desetletji.

Šele vrnitev v Augusto National ta teden mu je pomagala, da je na svoje uspehe pogledal bolj celovito.

A šele vrnitev v Augusto National ta teden mu je pomagala, da je na svojo pot pogledal bolj celovito. »Mislim, da sem spoznal, da je najpomembneje, če znaš resnično uživati na poti,« je dejal 36-letni McIlroy. »Iskreno, mislil sem, da je karierni grand slam moj cilj, in ko sem ga dosegel, sem ugotovil, da to ni bil končni cilj.«

Priznal je, da se v Augusti zdaj počuti bolj sproščeno. V torek zvečer je prvič gostil tradicionalno večerjo prvakov (Champions Dinner), namesto da bi jedel drugje in se spraševal, ali bo kdaj del, kot je dejal, »ene najboljših tradicij v športu«.

Simbolična teža je padla z njegovih ramen. V Augusto je prispel že v soboto, prej kot običajno, da si je ogledal turnir Augusta National Women's Amateur, nato pa je v nedeljo odigral krog z očetom. V preteklih letih je praviloma prihajal šele v nedeljo zvečer ali celo v ponedeljek, letos pa želi izkoristiti vsak trenutek kot aktualni prvak.

»Zadnjih 17 let sem komaj čakal, da se turnir začne, letos pa mi sploh ne bi bilo mar, če se nikoli ne bi,« je dejal v smehu. »Popolnoma drugače je. Veliko bolj sproščen sem. Vem, da se bom sem vračal še dolga leta in užival ugodnosti, ki jih imajo prvaki.«

Ob tem poudarja, da zaradi tega ni nič manj motiviran za dobro igro in nov poskus zmage, le pristop je bolj umirjen. McIlroy ni natančno pojasnil, kam so se njegovi cilji premaknili, le da se »vedno znova nekoliko odmikajo dlje iz dosega«.

Dolga leta je bila zgodba v Augusti povezana z vprašanjem, kdaj bo končno osvojil masters. Dvanajst mesecev po tem, ko mu je to uspelo, pa vidi zgodbo drugače. »Zame je zdaj vprašanje, kaj sledi. Kaj me motivira? Kaj me žene naprej? Kaj še želim doseči v golfu? To je zgodba,« je dejal.

Eden od ciljev, ki je neposredno pred njim, je uspešna obramba naslova na mastersu – dosežek, ki je uspel le trem legendam: Jacku Nicklausu (1965–66), Nicku Faldu (1989–1990) in Tigerju Woodsu (2001–02). Le 18 igralcev je v karieri osvojilo več kot en masters.

Pred četrtkovim začetkom ima zdaj še eno pomembno prednost – zavedanje, da je cilj že dosegljiv. »Zdaj vem, da zmorem,« je dejal. »To bi mi moralo nekoliko olajšati, da grem na igrišče in igram golf, za katerega vem, da ga znam.«