  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Rory McIlroy pred mastersom v Augusti: Zdaj vem, da zmorem

Severnoirski zvezdnik bo ta vikend branil naslov na najprestižnejšem golf turnirju na svetu.
Aktualnega prvaka mastersa Roryja McIlroyja so navdušeno pozdravili na treningu v Augusti. FOTO: Hector Vivas Getty Images Via AFP
Galerija
Reuters, R. T.
8. 4. 2026 | 15:10
3:45
A+A-

Severni Irec Rory McIlroy bo od četrtka do nedelje na najprestižnejšem golf turnirju na svetu, mastersu v Augusti, branil naslov prvaka.

Lani si je po dramatičnem razpletu – po dodatnih udarcih je premagal Angleža Justina Rosa – končno oblekel znameniti zeleni suknjič, s tem je postal postal šele šesti igralec z zmagami na vseh štirih majorjih ob Jacku Nicklausu, Tigerju Woodsu, Garyju Playerju, Benu Hoganu in Genu Sarazenu.

Od takrat so ga pogosto spraševali, kaj ga še motivira, potem ko je osvojil vse štiri turnirje major, vključno z mastersom, ki se mu je izmikal skoraj dve desetletji.

Šele vrnitev v Augusto National ta teden mu je pomagala, da je na svoje uspehe pogledal bolj celovito. FOTO: Andrew Redington Getty Images Via AFP
A šele vrnitev v Augusto National ta teden mu je pomagala, da je na svojo pot pogledal bolj celovito. »Mislim, da sem spoznal, da je najpomembneje, če znaš resnično uživati na poti,« je dejal 36-letni McIlroy. »Iskreno, mislil sem, da je karierni grand slam moj cilj, in ko sem ga dosegel, sem ugotovil, da to ni bil končni cilj.«

Priznal je, da se v Augusti zdaj počuti bolj sproščeno. V torek zvečer je prvič gostil tradicionalno večerjo prvakov (Champions Dinner), namesto da bi jedel drugje in se spraševal, ali bo kdaj del, kot je dejal, »ene najboljših tradicij v športu«.

Priznal je, da se v Augusti zdaj počuti bolj sproščeno. FOTO: Brian Snyder/Reuters
Simbolična teža je padla z njegovih ramen. V Augusto je prispel že v soboto, prej kot običajno, da si je ogledal turnir Augusta National Women's Amateur, nato pa je v nedeljo odigral krog z očetom. V preteklih letih je praviloma prihajal šele v nedeljo zvečer ali celo v ponedeljek, letos pa želi izkoristiti vsak trenutek kot aktualni prvak.

»Zadnjih 17 let sem komaj čakal, da se turnir začne, letos pa mi sploh ne bi bilo mar, če se nikoli ne bi,« je dejal v smehu. »Popolnoma drugače je. Veliko bolj sproščen sem. Vem, da se bom sem vračal še dolga leta in užival ugodnosti, ki jih imajo prvaki.«

V Augusto je prispel že v soboto, prej kot običajno, da si je ogledal turnir Augusta National Women's Amateur, nato pa je v nedeljo odigral krog z očetom. FOTO: Brian Snyder/Reuters
Ob tem poudarja, da zaradi tega ni nič manj motiviran za dobro igro in nov poskus zmage, le pristop je bolj umirjen. McIlroy ni natančno pojasnil, kam so se njegovi cilji premaknili, le da se »vedno znova nekoliko odmikajo dlje iz dosega«.

Dolga leta je bila zgodba v Augusti povezana z vprašanjem, kdaj bo končno osvojil masters. Dvanajst mesecev po tem, ko mu je to uspelo, pa vidi zgodbo drugače. »Zame je zdaj vprašanje, kaj sledi. Kaj me motivira? Kaj me žene naprej? Kaj še želim doseči v golfu? To je zgodba,« je dejal.

»Zadnjih 17 let sem komaj čakal, da se turnir začne, letos pa mi sploh ne bi bilo mar, če se nikoli ne bi,« je v smehu dejal McIlroy. FOTO: Hector Vivas Getty Images Via AFP
Eden od ciljev, ki je neposredno pred njim, je uspešna obramba naslova na mastersu – dosežek, ki je uspel le trem legendam: Jacku Nicklausu (1965–66), Nicku Faldu (1989–1990) in Tigerju Woodsu (2001–02). Le 18 igralcev je v karieri osvojilo več kot en masters.

Pred četrtkovim začetkom ima zdaj še eno pomembno prednost – zavedanje, da je cilj že dosegljiv. »Zdaj vem, da zmorem,« je dejal. »To bi mi moralo nekoliko olajšati, da grem na igrišče in igram golf, za katerega vem, da ga znam.«

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Golf

Rory McIlroy oblekel zeleni suknjič in dopolnil karierni grand slam

Severni Irec je osvojil masters v Augusti in postal šesti igralec z naslovi na vseh štirih velikih turnirjih. V razigravanju je premagal Justina Rosa.
14. 4. 2025 | 08:38
Preberite več
Jezni McIlroy: Ženo je zadelo pivo, pse bi morali spustiti s povodcev (VIDEO)

Zmago Evrope proti ZDA v Ryderjevem pokalu so zaznamovali nevzgojeni ameriški navijači, ki so žalili goste. Čez dve leti na Irskem mora biti drugače.
Peter Zalokar 29. 9. 2025 | 11:04
Preberite več
PremiumPhoto
Evropski golfisti močnejši od juriša Američanov in poplave žaljivk

Reprezentanca Evrope v golfu je po dramatičnem razpletu v predmestju New Yorka osvojila 45. Ryderjev pokal.
Rok Tamše 29. 9. 2025 | 17:15
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Povolilno dogajanje

Koalicijska matematika s 16 ministrstvi znana, SDS kliče na ulico

Gibanje Svoboda za Novo Slovenijo v vladi narodne enotnosti predlaga tri ministrska mesta, za ostale stranke po dve.
Uroš Esih 7. 4. 2026 | 16:33
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

Na mizi predlog podaljšanja roka v zameno za odprtje Hormuške ožine

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
7. 4. 2026 | 06:54
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

V živo:      V živo: Izrael pobija civiliste v Libanonu, ameriški vojaki bodo ostali v Iranu

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
8. 4. 2026 | 06:46
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Slovenija

Umrla novinarka Ana Jud

Širši javnosti je poznana predvsem po dveh odmevnih knjigah – Operacija Direkt in Dosje Rokomavhi.
8. 4. 2026 | 09:58
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
7. 4. 2026 | 09:18
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Svetovni dan zdravja 2026: »Skupaj za zdravje. Na strani znanosti.«

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 10:50
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Analiza

Stanovanjska posojila bodo dražja, grozijo tudi podražitve materiala in dela

Kako bo konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na gradnjo stanovanj in nepremičninski trg?
Nejc Gole 4. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Zaupanje v algoritme ni več le etika, je tudi stvar dobička

Podjetja z urejenim nadzorom nad UI dosegajo do pet odstotkov višje prihodke, a povprečna zrelost ostaja na nizki stopnji.
Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Pomembno je, da tudi z uporabo UI odločanje ostane človeku

Podjetja umetno inteligenco uvajajo predvsem tam, kjer zaposlenim omogoča večjo učinkovitost in boljšo kakovost dela, strankam pa boljšo uporabniško izkušnjo.
Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Mladi športni talenti sami izskočijo kot kokice (VIDEO)

Sistem v Sloveniji omogoča mladim gibalni razvoj in tudi prepoznavanje talentov.
Milka Bizovičar 2. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

golfmastersAugustaRory McIlroy

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Razpisali 40.000 brezplačnih vozovnic za potovanja z vlakom po Evropi

Na razpis evropske komisije se lahko prijavijo mladi, rojeni med 1. julijem 2007 in 30. junijem 2008.
8. 4. 2026 | 15:34
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Je zdravniška služba Los Angelesa ob poškodbi zvezdnika storila napako?

Besedna vojna med Dallas Mavericks in Los Angeles Lakers zaradi spodletelega pregleda zvezdnika dobiva novo poglavje.
Nejc Grilc 8. 4. 2026 | 15:20
Preberite več
Šport  |  Drugo
Golf

Rory McIlroy pred mastersom v Augusti: Zdaj vem, da zmorem

Severnoirski zvezdnik bo ta vikend branil naslov na najprestižnejšem golf turnirju na svetu.
8. 4. 2026 | 15:10
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Pobiranje vstopnin

Peripetije okoli Vintgarja niso zmotile turistov, že prvi dan je bil poln

Kdo pije in kdo plača v TNP: rešitev za blejski Vintgar, kaj pa druge znamenitosti, kot so slap Savica, korita Mostnice in Tolminska korita?
Simona Bandur 8. 4. 2026 | 15:08
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Konec ugrabitve

Po tednu izpustili ameriško novinarko

Iraška milica, povezana z Iranom, jo je izpustila ob pogoju, da takoj zapusti državo.
8. 4. 2026 | 15:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Golf

Rory McIlroy pred mastersom v Augusti: Zdaj vem, da zmorem

Severnoirski zvezdnik bo ta vikend branil naslov na najprestižnejšem golf turnirju na svetu.
8. 4. 2026 | 15:10
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Pobiranje vstopnin

Peripetije okoli Vintgarja niso zmotile turistov, že prvi dan je bil poln

Kdo pije in kdo plača v TNP: rešitev za blejski Vintgar, kaj pa druge znamenitosti, kot so slap Savica, korita Mostnice in Tolminska korita?
Simona Bandur 8. 4. 2026 | 15:08
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Konec ugrabitve

Po tednu izpustili ameriško novinarko

Iraška milica, povezana z Iranom, jo je izpustila ob pogoju, da takoj zapusti državo.
8. 4. 2026 | 15:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
Preberite več
Promo
Kultura  |  Vizualna umetnost
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
Promo Delo 3. 4. 2026 | 14:17
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ENERGIJA

Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
31. 3. 2026 | 07:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:43
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo