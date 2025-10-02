  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Drugi športi

    Srebrna Rosa že pogleduje proti Los Angelesu; Janja ne meče sence, je svetilnik

    Športna plezalka Rosa Rekar je bila za Janjo Garnbret druga slovenska junakinja v Seulu. Kolajna tik pred rojstnim dnem. Prehrana je pomembna, še bolj glava.
    Rosa Rekar je že na prvem prvenstvu v članski konkurenci osvojila kolajno. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Rosa Rekar je že na prvem prvenstvu v članski konkurenci osvojila kolajno. FOTO: Blaž Samec
    Peter Zalokar
    2. 10. 2025 | 16:15
    2. 10. 2025 | 16:46
    7:19
    V nadaljevanju preberite:

    Že skoraj desetletje nas z zmagami na največjih tekmovanjih navdušuje Janja Garnbret, ki je udomačeno ime v vsakem slovenskem gospodinjstvu. Toda za njo prihaja nov rod vrhunskih športnih plezalk, kar je potrdilo tudi nedavno končano svetovno prvenstvo v Seulu, kjer je že na prvem članskem velikem tekmovanju zasijala Rosa Rekar. Le dva dni zatem, ko je v finalu težavnosti zaostala samo za vzornico Garnbretovo, je tekmovalka iz Most pri Žirovnici, dopolnila 20 let. Kot pravi, bo trajalo še nekaj časa, preden bo zares dojela, kaj ji je uspelo v Južni Koreji.

    Rosa Rekar na pogled deluje plašno, s 162 cm in 50 kg je kot list na drevesu, ki ga v teh jesenskih dneh lahko odnese že majhna sapica. Toda v steni je neustrašna »pajkovka«, ki je na poti proti vrhu ne ustavi niti orkan. Kaj je v intervjuju za Delo povedala Rosa Rekar? Kaj jo poleg športa še osrečuje? Kako je podoživela uspeh dosedanje kariere? Oglejte si fotogalerijo s Planinske zveze Slovenije ...

