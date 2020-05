Rossi in Dovizioso vnovič na motorju

Tekmovalci v svetovnem prvenstvu v motociklizmu imajo že nekaj časa prisilni odmor. Po dveh mesecih brez motorjev so se predvsem italijanski dirkači razveselili akcije, vendar so se morali za začetek zadovoljiti s treningi na motorjih za motokros. Uporaba prog za motokros je namreč v Italiji spet dovoljena, to je izkoristil tudi devetkratni svetovni prvak, sedemkratni v elitnem razredu motogp, Valentino Rossi.



Kot poroča uradna spletna stran motogp, so Rossi, Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci in še nekateri njihovi rojaki zajahali motorje za motokros in se po prisilnem počitku zelo razveselili možnosti, da spet pridejo v stik z dirkaško tehniko, čeprav ne na svojem osnovnem področju.

Kot bi vozil prvič

Valentino Rossi je rahljanje ukrepov in odprtje prog za motokros izkoristil na svoji zasebni stezi MotoRanch v Tavullii, tja je povabil še Franca Morbidellija in polbrata Luco Marinija. »Vrnitev na Ranch po več mesecih je bila tako vznemirljiva, kot da bi spet vozil prvič,« je na družbenih omrežjih priznal Rossi.



Na stezi Monte Coralli pa so trenirali Ducatijeva dirkača Dovizioso in Petrucci, družbo sta jima delala še dirkača razreda moto2 Lorenzo Baldassarri in Enea Bastianini.