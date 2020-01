Rossi se bo umaknil francoskemu mladcu, vendar bi še naprej dirkal

192

točk je v lanski krstni sezoni v motogp osvojil Quartararo in Rossija prekosil za 18 točk

AFP Fabio Quartararo je bil prijetno presenečenje lanske sezone. FOTO: AFP

Rossi želi odgovore na dirkah

Motociklistično svetovno prvenstvo se bo začelo 8. marca v Katarju, pri Yamahi pa so se očitno že odločili, da v elitnem razredu motogp ne bodo več dolgo gledali v hrbet Hondinemu šampionu. Letos bodo sicer še dirkali z enakim tovarniškim moštvom kot lani, ko jezasedel tretje mesto v končni razvrstitvi insedmo, v sezoni 2021 pa bodo marsikaj postavili na glavo.En dan, nov korak, so si rekli pri Yamahi. V torek so naznanili podaljšanje pogodbe za sezoni 2021 in 2022 z Viñalesom, ki si je zagotovil lepo povišico ter status prvega dirkača v moštvu in s tem prednost pri razvijanju tehničnih izboljšav. Za sredo so prihranili pravo bombo, saj bo francoski čudežni deček, zdaj član satelitske zasedbe Petronas Yamaha, izpodrinil iz vrst ekipnih prvokategornikov legendarnega Rossija. Danes pa so pristavili še vest, da bo trikratni svetovni prvak motogp, ki se je po lanski klavrni sezoni pri Hondi upokojil, prevzel vlogo testnega voznika pri Yamahi, za katero je tekmoval v letih 2008-2016 in dosegal največje uspehe.Quartararojevo napredovanje je logično. Za 20-letnega fanta iz Nice, ki je lani debitiral v kraljevski konkurenci ter si šestkrat privozil prvi štartni položaj in se po dirkah sedemkrat povzpel na zmagovalni oder, je vladalo izjemno zanimanje in pri Yamahi so morali pošteno paziti, da jim ga ne bi kdo speljal; najbolj podjetno so se okoli njega smukali Ducatijevi šefi. Zato so mu že za letos obljubili tovarniški motor YZR-M1 in popolno tehnično podporo, prihodnje leto pa bo stopil ob bok Viñalesu. Zamenjal bo moža, ki se je na lanskih 19 preizkušnjah le dvakrat prebil med prvo trojico, a je eno od največjih imen v zgodovini motociklizma, saj je sedemkrat osvojil šampionsko lovoriko v elitnem razredu (ter še po eno do 125 in 250 ccm), štiri od teh za yamahinim krmilom.»Valentino je z razumevanjem sprejel našo odločitev. Prosil je le za nekaj časa za razmislek o načrtih za leto 2021, saj želi najprej ugotoviti, v katero smer kaže njegova krivulja konkurenčnosti, vendar mu nismo mogli ugoditi. V svetu motogp se bori šest zagrizenih proizvajalcev, ki vsako leto začenjajo kadrovati vse bolj zgodaj. Zelo nenavadno se sliši, da Valentino ne bo več del našega tovarniškega moštva, toda to še ne bo konec našega sodelovanja,« je potrdil direktor Yamahinega moštva. Rossiju so ponudili več scenarijev: če se bo prihodnje leto odločil dirkati v Petronasovi podružnici, bo imel na voljo tovarniški motor in ves tehnični ustroj. Če se bo upokojil, pa mu bodo ponudili vlogi vodje programa za mlade dirkače in Yamahinega ambasadorja.Rossi se je že lani znašel v hudi skušnjavi. Po eni strani se ni želel vpisati na seznam športnih legend, ki so predolgo podaljševale tekmovalno kariero, po drugi je še vedno preveč užival na motorju. Dva tedna pred 41. rojstnim dnevom je znova na razpotju. »Želel bi nadaljevati športno pot tudi v SP 2021, toda hkrati moram biti realen. Vse skupaj bo imelo smisel le, če bom letos bolj konkurenčen, kot sem bil lani. Potrebne odgovore mi lahko dajo le prve dirke. Vesel sem, da me bo Yamaha podprla pri vseh možnih scenarijih,« je razmere ocenil Rossi, ki mora upoštevati tudi lansko izkušnjo. Prvenstvo 2020 je začel sila obetavno ter po petem mestu v Katarju zapored osvojil dve drugi mesti v Argentini in ZDA, nadaljevanje pa je bilo krepko po ravnijo velikega šampiona.