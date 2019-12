Rossi zdaj še večji navijač Hamiltona, kot je že bil (VIDEO)

Počutil se je kot dirkač formule 1

Ljubljana – Dirkaška zvezdnikainsta pred dnevi na stezi Ricarda Torma v Valencii zamenjala svoja »jeklena konjička«. Angleški šampion formule 1 je svojo Mercedesovo srebrno puščico W08 EQ power+, s katero si je v sezoni 2017 pridirkal svoj četrti naslov svetovnega prvaka, posodil italijanskemu motociklističnemu asu; ta pa je v zameno Hamiltonu izročil yamaho M1, s katero je letos v svetovnem prvenstvu kategorije motoGP zasedel sedmo mesto.»Neverjetno je takšno legendo, kot je Valentino, videti v formuli 1. Vesel sem zanj, da je lahko enkrat preizkusil takšen dirkalnik,« je dejal 34-letni Anglež, ki je že vrsto let navijač dirk v kraljevskem motociklističnem razredu, v katerem še posebej močno stiska pesti prav za Rossija. Že nekdaj si je želel z »Doktorjem« odpeljati nekaj krogov na dirkališču, to željo pa si je zdaj tudi uresničil.Italijanski zvezdnik, ki bo 16. februarja praznoval že 41. rojstni dan, je priznal, da se je počutil kot pravi dirkač formule 1. Hamilton ga je prijetno presenetil s svojim znanjem vožnje z motorjem. »Pričakoval sem, da bo imel na zahtevni stezi, kakršna je v Valencii, kjer je tisti dan močno pihalo, določene težave, vendar je vozil res dobro. Tudi njegova drža na motorju je bila izvrstna,« je devetkratni motociklistični svetovni prvak, ki je v preteklosti že izkusil vožnjo s ferrarijem, pohvalil šestkratnega šampiona v formuli 1.Kakor je priznal, je zdaj še večji navijač Hamiltona, kot je že bil. Nad njim je bil navdušen tudi, vodja Yamahe. »Moram priznati, da je Lewis name naredil velik vtis. Zelo težko je hitro voziti motor na dirkališču, še toliko težje tovarniški 'jekleni konjiček' v motoGP. Hamilton s tem ni imel večjih težav,« je razkril Jarvis in še dodal, da je bilo nepozabno videti dve takšni ikoni (moto)športa isti dan na iste dirkališču.