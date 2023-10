Rovanperä na poti do novega naslova prvaka

Na predzadnji postaji svetovnega prvenstva v reliju je branilec naslova, Finec Kalle Rovanperä, praktično že potrdil nov naslov prvaka. Njegov edini tekmec, moštveni sotekmovalec v ekipi Toyota, Valižan Elfyn Evans, je namreč na srednjeevropskem reliju odstopil, s tem pa skorajda zapravil še zadnje teoretične možnosti za skupno zmago v sezoni.

Rovanperä je imel že pred relijem, ki konec tedna poteka v treh državah (Češka, Avstrija, Nemčija), na široko odprta vrata do drugega naslova prvaka. Imel je namreč 31 točk (217:186) naskoka pred Evansom in bi mu za ubranitev naslova zadoščalo že, če bi končal pred Valižanom.

Če so bile možnosti Evansa pred relijem s središčem dogajanja v Passauu majhne, jih zdaj praktično ni več. Valižan je namreč v dopoldanskem delu sobotne etape naredil napako, zdrsnil s ceste in se zaletel v skedenj, tako da dirke ni mogel nadaljevati.

Ni vozil brez napak

To pomeni, da bo Rovanperä v nedeljo že prvak, če bo le pripeljal do cilja in osvojil vsaj nekaj točk. Edino upanje za Evansa pa bi bilo, da bi nadaljeval v nedeljskem delu relija, ko bodo na sporedu še štiri hitrostne preizkušnje; v skupnem seštevku sicer ne bo imel možosti za točke, ker bo zaradi nedokončanih današnjih brzincev dobil preveč pribitka.

A v nedeljo je za konec na sporedu tudi power stage, hitrostna preizkušnja z dodatnimi točkami, zmagovalec jih dobi pet. Evans bi tako moral upati na odstop Finca in na točke na tej preizkušnji, da bi skupno razliko v SP zmanjšal pod 30 točk in odločitev prestavil na zadnji reli sezone na Japonskem.

Tudi Rovanperä danes ni vozil brez napak; potem ko je prepričljivo dobil petkov del, je danes po vrtenju na cesti v deseti hitrostni preizkušnji izgubil precej časa, po polovici sobotnega dela je tako na drugem mestu, ima pa 11 sekund zaostanka za Belgijcem Thierryjem Neuvillom (Hyundai).