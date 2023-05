Rusi in Belorusi nazaj, ukrajinskih judoistov zato ne bo v Katar

Ukrajinski judoisti in judoistke ne bodo sodelovali na svetovnem prvenstvu, ki bo ta mesec v Katarju, ker je Mednarodna judo zveza (IJF) odločila, da bo ruske in beloruske športnike ponovno sprejela na tekmovanje pod nevtralno zastavo. Mednarodni olimpijski komite (Mok) je prejšnji mesec priporočil, da se športniki iz obeh držav lahko vrnejo na mednarodna tekmovanja kot nevtralni tekmovalci.

IJF je v soboto sporočila, da bo judoistom iz Rusije in Belorusije dovolila udeležbo na SP, ki bo potekalo od 7. do 14. maja v Dohi. Tako je športnikom iz obeh držav omogočila sodelovanje v kvalifikacijah za olimpijske igre prihodnje leto v Parizu.

Preverjali bodo tudi družbena omrežja

Zadnjo odločitev bodo sicer podali po temeljitem pregledu vsakega posameznika. Krovna judoistična zveza je zato najela »ugledno podjetje«, ki bo preverjalo posameznike, vključno z njihovimi profili na družbenih medijih ter tamkajšnje objave s poudarkom na vojni propagandi.

Toda ukrajinska zveza trdi, da so številni judoisti, prijavljeni na prvenstvo, »aktivni vojaki«. »Tu ne vidimo nevtralnosti, enakih pogojev in 'mostu do miru,' kot je navedeno v resoluciji IJF o udeležbi ruske in beloruske ekipe na SP v Dohi,« je zapisala ukrajinska zveza. »Odločitev je v nasprotju z najnovejšimi priporočili Moka. Razočarani smo nad odločitvijo IJF, zato smo se odločili, da ne bomo sodelovali na SP v Dohi,« so še dodali pri UJF.

Ukrajina je sicer svojim nacionalnim športnim reprezentancam prepovedala sodelovanje na tekmovanjih, na katerih sodelujejo športniki in športnice iz Rusije in Belorusije.