Rusi se ne bodo vdali brez boja

Ljubljana - Ruska protidopinška agencija (Rusada) se bo na Mednarodno arbitražno razsodišče za šport (Cas) v Lozani v prihodnjih desetih do 14 dneh pritožila na odločitev Svetovne protidopinške organizacije (Wada), ki je prepovedala nastope pod rusko zastavo športnikom te države na velikih tekmovanjih in tudi njihovo organizacijo v Rusiji.



Pričakovano odločitev o pritožbi je sporočil predsednik nadzornega odbora Rusade Aleksander Ivljev, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Ivljev je dejal, da se ne strinjajo in nasprotujejo odločitvi Wade, ker je ta v nasprotju z olimpijsko listino.



Wada je zaradi od države podprtega dopinškega sistema in manipulacij v ruskem laboratoriju – to se je domnevno dogajalo še v začetku letošnjega leta – 9. decembra prepovedala udeležbo Rusije na velikih športnih tekmovanjih v prihodnjih štirih letih.



To pomeni tudi na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu 2020 in zimskih olimpijskih igrah v Pekingu 2022, na paraolimpijskih tekmovanjih ter svetovnih prvenstvih, tudi v nogometu v Katarju 2022. Ruski športniki bodo sicer lahko nastopali še naprej, vendar brez državnih simbolov in pod nevtralno zastavo. Kot pogoj bodo morali dokazati, da ne sodelujejo v sistemu, ki ga podpira ruska država.