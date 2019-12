Rusija brez himne in zastave v Tokiu, Pekingu in Katarju

Ljubljana - Po poročanju BBC je bila Rusija izključena iz vseh največjih športnih tekmovanj za štiri leta. To pomeni, da ruski športniki, ki niso na seznamu osumljencev uporabe dopinga ali bodo pravočasno dokazali, da niso posegali po dopingu, na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu prihodnje leto, na zimskih v Pekingu leta 2022 in na svetovnem prvenstvu v nogometu '22 v Katarju ne bodo tekmovali pod zastavo svoje države in tudi ne bodo slišali ruske himne.



Za takšno kazen se je soglasno zavzel izvršni komite Mednarodne protidopinške organizacije (Wada), ki je danes zasedal v Lozani v Švici.



Wada se je za tako skrajen ukrep odločila, ker je ruska antidopinška agencija (Rusada) manipulirala z laboratorijskimi podatki v Moskvi, ki so jih predali preiskovalcem Wada.



»Vsa predlagana priporočila preiskovalne komisije so bila soglasno sprejeta,« je še med sejo IO Wade v Lozani povedal njen predstavnik za medije James Fitzgerald.



Rusada ima zdaj na voljo 21 dni za pritožbo proti kazni na Arbitražno sodišče za šport (CAS).



Rusija je v kazenskem postopku že od leta 2015, zaradi sistemskega dopinga. Na lanskih ZOI v Pjončangu je pod nevtralno zastavo tekmovalo 168 ruskih športnikov.



Kazen ne bo veljala za rusko nogometno reprezentanco na evropskem prvenstvu prihodnje leto.