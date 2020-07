Rusijo pretresel samomor mlade športnice

Moskva - Na običajno julijsko soboto je Rusijo pretresla tragične smrt 20-letne umetnostne drsalke Jekaterine Aleksandrovske. Po prvih virih preiskave naj bi v domači Moskvi storila samomor s skokom s 6. nadstropja zgradbe, v njeni pa sobi pa so našli le kratek poslovilni zapis na papirju z besedo: »Ljubim!«



Aleksandrovska je v zgodnjih najstniških letih kazala izjemen talent v že tako sloviti ruski šoli umetnostnega drsanja, leta 2016 se je odločila za avstralsko državljanstvo, ker je nastopala skupaj v paru s Harleyjem Windsorjem in z njim osvojila zlato kolajno na mladinskem svetovnem prvenstvu. Nadaljevala sta skupno športno pot, nastopila tudi na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Nato se je preselila v Montreal, pomladi pa se je vrnila v Moskvo na obisk k domačim, zaradi pandemije koronavirusa je ostala tu, zabredla pa je v hude zasebne težave depresije, po nekaterih virih, o katerih je spregovorila tudi najbolj slovita trenerka umetnostnega drsanja v zgodovini Tatjana Tarasova, si je služila denar tudi s plesanjem v striptiz klubu.



»Močno si je želela vrnitev v vrhunski šport, pa ni vedela, kako naj to doseže. Potrebovala je pogovor, zdaj mi je hudo, ker ji nisem podarila več časa. Pred petimi leti je izgubila očeta, odtlej je preživljala prav posebno obdobje,« je v solzah govorila njena prijateljica Veronika. Ob tem ruski mediji že poročajo, da so zaradi hude pretresenosti mamo nesrečne Moskovčanke hospitalizirali v psihiatrično bolnišnico.