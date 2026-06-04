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Drugo

Ruska najstnica v boj s poljsko neznanko

Presenečenja na odprtem prvenstvu Francije v tenisu so se vrstila iz dneva v dan, presenetljivi sta tudi obe finalistki.
Mirra Andrejeva ni skrivala veselja ob uvrstitvi v pariški finale. FOTO: Julien De Rosa/AFP
Galerija
Mirra Andrejeva ni skrivala veselja ob uvrstitvi v pariški finale. FOTO: Julien De Rosa/AFP
STA, S. U.
4. 6. 2026 | 22:17
3:11
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Ruska najstnica Mira Andrejeva in Poljakinja Maja Chwalinska sta finalistki odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu. V današnjem Andrejeva polfinalu je s 6:1 in 6:3 ugnala Ukrajinko Marto Kostjuk, Chalinska pa je preprečila ruski finale in ugnala Dijano Šnajder s 7:6, 6:4.

Devetnajstletna Andrejeva je še enkrat več potrdila svoj talent in se prvič v karieri uvrstila v finale turnirja za grand slam. Presenetila pa je že kot 17-letnica s polfinalom v Parizu leta 2024, zdaj je storila še korak naprej. Žal je imel tudi ta dvoboj svojo politično podobo, saj se Marta Kostjuk zaradi ruske agresije na Ukrajino po dvoboju ni želela rokovati s tekmico.

Čeprav je bila Andrejeva ob začetku vojne v Ukrajini stara šele 15 let, je reakcija Kostjukove delno tudi razumljiva, saj je pred uvodnim nastopom v Parizu javnosti povedala, da je nedavno le 100 metrov od hiše njenih staršev ruska raketa uničila eno od poslopij, novinarjem pa je na prenosnem telefonu pokazala tudi slike. Dodala je, da se trudi vsakič, ko je to možno, opozoriti na grozodejstva v domovini.

Osmopostavljena Andrejeva, ki jo trenira nekdanja španska zvezdnica Conchita Martínez, se bo v finalu pomerila s presenečenjem prvenstva Poljakinjo Majo Chwalinska, ki se je s serijo presenečenj v finale prebila iz kvalifikacij.

Zdaj Poljakinja upa, da bo ponovila zgodbo Emme Raducanu iz New Yorka leta 2021, ko je bila pred njo edina kvalifikantka v finalu grand slama, na koncu pa se je Britanka veselila celo zmage.

Maja Chwalinska je presenetila teniški svet. FOTO: Stephane Mahe/Reuters
Maja Chwalinska je presenetila teniški svet. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Znanih pa je vse več podrobnosti o 114. igralki sveta, ki je nekoč igrala dvojice z Igo Swiatek, kasneje pa so jo ustavile številne poškodbe, katerim se je pridružila še depresivnost. Zdaj je mentalno močna, kar dokazuje iz dvoboja v dvoboj, ko s potrpežljivo igro in raznoliko igro spravlja ob živce tekmice.

Dvoboj je trajal dobri dve uri. V prvem nizu sta igralki v peti in šesti igri izgubili svoj servis, Poljakinja pa je pri vodstvu s 6:5 zapravila obe priložnosti za niz, to pa popravila v podaljšani igri. Drugi niz je odločil brejk v deveti igri, na svoj servis pa je Chwalinska dvoboj dobila.

Moška polfinala bosta na sporedu v petek. Prvi favorit Nemec Alexander Zverev bo igral s Čehom Jakubom Menšikom, nato se bosta pomerila Italijana Flavio Cobolli in Matteo Arnaldi.

Že zdaj je jasno, da bo letos okronan nov zmagovalec Pariza v obeh konkurencah, saj se do polfinala med moškimi in ženskami ni prebil nihče od nekdanjih šampionov Pariza. To se je nazadnje zgodilo pred 49 leti.

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