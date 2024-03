Ruski in beloruski športniki brez plovbe po Seni

Otvoritvena slovesnost olimpijskih iger nima tekmovalnega naboja, a kljub temu je na simbolni ravni ta dogodek zelo pomemben. Kitajske prireditelje olimpijskih iger v Pekingu je leta 2008 stal sto milijonov evrov, a navsezadnje ni vse v denarju: posnetki iz Atlante 1996, ko je Muhammad Ali prižgal olimpijski ogenj, ali pa denimo iz Londona 2012, ko je Rowan Atkinson v vlogi Mr. Beana zaspal med igranjem na sintisajzer, veljajo za kultne trenutke športne zgodovine. Tudi zato ima napoved Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), da se ruski in beloruski športniki, ki bodo na poletnih olimpijskih igrah v Parizu tekmovali pod nevtralno zastavo, ne bodo mogli udeležiti parade narodov ob odprtju iger, večjo težo, kot se zdi na prvi pogled.

»Posamezni nevtralni športniki iz obeh držav ne bodo sodelovali v paradi narodov in ekip med slovesnim odprtjem iger, saj so individualni športniki,« je po zasedanju izvršnega odbora Moka v Lozani povedal direktor James Macleod. Vseeno bodo športniki teh dveh držav lahko del dogajanja, s katerim se bodo 26. julija začele 33. olimpijske igre moderne dobe. Vstopa na prizorišče jim ne bodo prepovedali, vendar ne bodo potniki na paradi z ladjo po reki Seni, ki bo osrednji dogodek tega večera. Kot je dodal Macleod, bo odločitev o udeležbi ruskih in beloruskih športnikov na zaključni slovesnosti 11. avgusta sprejeta pozneje.

Macleod je dejal, bo odločitev o udeležbi ruskih in beloruskih športnikov na zaključni slovesnosti 11. avgusta sprejeta pozneje. FOTO: osebni arhiv

Športniki iz Rusije in Belorusije se že vrsto let soočajo s sankcijami v številnih športnih panogah. Saga se vleče od leta 2015, ko so v javnosti prvič zakrožile informacije o ruskem državnem dopinškem programu in sistematičnem uničevanju ter potvarjanju vzorcev urina in krvi med olimpijskimi igrami v Sočiju. Sledilo je dolgoletno pravdanje, številni ruski športniki pa so ostali brez nastopa na največjih tekmovanjih. Mednarodno športno razsodišče (Cas) v Lozani je leta 2022 izreklo Rusiji dveletno prepoved nastopanja pod lastno zastavo, kar je bila zgolj polovica prvotno predvidene kazni. Ko se je zdelo, da bo kalvarije za ruske športnike kmalu konec, je Rusija napadla Ukrajino in bila posledično znova deležna številnih sankcij. V zadnjem letu so v nekaterih olimpijskih športih omejitve vseeno malo omilili ter ruskim in tudi beloruskim športnikom, ki so »nastradali« zaradi neomajne podpore njihove države veliki vzhodni sosedi, pod določenimi pogoji dovolili, da se vrnejo na tekmovanja.

Kot je še dejal Macleod, se je na igre v Parizu do zdaj uvrstilo dvanajst ruskih in sedem beloruskih športnikov. Njihova končna udeležba pa bo odvisna od pregleda komisije Moka, ki bo preučila vsak primer posebej. Macleod predvideva, da se bo do omenjenega pregleda verjetno na igre kvalificiralo 36 Rusov in 22 Belorusov.