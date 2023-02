Ruski minister za šport obsodil poziv Ukrajincev

Ruski minister za šport Oleg Maticin je danes dejal, da je poziv Ukrajine k prepovedi nastopa ruskih športnikov na olimpijskih igrah v Parizu »nesprejemljiv«. Predlog je dobil podporo številnih držav. »Vsak poskus narekovanja udeležbe športnikov na mednarodnih tekmovanjih je povsem nesprejemljiv,« je po pisanju ruskih državnih tiskovnih agencij v domovini dejal Maticin.

»Pri tem vidimo očitno željo po uničenju enotnosti športa in olimpijskega gibanja,« je še dodal ruski minister za šport. Ukrajina je bila kritična do Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), ki je pred časom sporočil, da »preučuje možnosti za udeležbo ruskih in beloruskih športnih na prihodnjih poletnih olimpijskih igrah pod nevtralno zastavo.«

Bach je ukrajinske pozive k bojkotu iger označil za nasprotne načelom

Predsednik Moka Thomas Bach je poznejše ukrajinske pozive k bojkotu iger označil za nasprotne načelom, za katera se pri krovni zvezi olimpijskega gibanja zavzemajo. V petek je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obnovil svoj poziv, da je že zgolj prisotnost ruskih predstavnikov na velikih tekmovanjih »manifestacija nasilja«.

»Bolje bi bilo organizirati šport znotraj držav in storiti vse, da bi šport postal ambasador miru in gradil mostove med narodi,« pa je danes še dejal Maticin. Nekatere skandinavske in vzhodnoevropske države so že nakazale, da bi se lahko pridružile morebitnemu bojkotu.