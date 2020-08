FOTO:Ruski »vitez« od pekla do nebes

Ljubljana – Ruski boksarski veteran(36 zmag, 25 s k. o., 1 neodločen izid, 2 poraza) je s klasičnim nokavtom v peti rundi utišal Britanca(27 zmag, 18 s k. o., 2 poraza) in z njim vse kritike, ki so trdili, da se pri štiridesetih letih ni več sposoben kosati z najboljšimi težkokategorniki na svetu.S presenetljivim uspehom v Brentwoodu si je »vitez« iz Kurska izbojeval diamantni šampionski pas združenja WBC in položaj prvega izzivalca britanskega svetovnega prvaka(30 zmag, 21 s k. o., 1 neodločen izid brez poraza). »Nisem pričakoval, da bom zmagal na takšen način,« je priznal Povjetkin, ki mu je med dvobojem uspel izjemen zasuk, saj se je v četrti sam znašel dvakrat na tleh.»Čeprav mi je sodnik dvakrat štel, sem se počutil zelo samozavestnega,« je razkril ruski as, ki je favoriziranega Whyta »uspaval« s silovitim levim aperkatom. S tem porazom so se upi 32-letnega Britanca, da bi se v kratkem boril za naslov svetovnega prvaka v kraljevski kategoriji, razblinili kakor milni mehurček. Nadeja se, da bom čim prej dobil možnost povratnega obračuna s Povjetkinom.»Ali lahko dobim revanšo že decembra?« je Whyte vprašal svojega promotorja, ki mu je zatrdil, da je to njegov načrt. »Zlizali si bomo naše rane, se vrnili in premaknili naprej,« je odvrnil Hearn, nakar je Whytu vidno odleglo. »No, potem bo še vse v najlepšem redu. Zdaj je, kar je, to je pač boks.«