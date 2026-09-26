Russell do pomembne zmage, Verstappen pritiskal vse do konca

George Russell (Mercedes) je zmagovalec velike nagrade Azerbajdžana. Britanec je vodil od štarta do cilja in si tako privozil tretjo zmago v letošnji sezoni, zaostanek za vodilnim Italijanom Kimijem Antonellijem pa zmanjšal na 66 točk. Drugo mesto je zasedel Max Verstappen, tretje Isack Hadjar (oba Red Bull).

Na začetku dirke sta za največ dogajanja poskrbel rdeča bika. Štirikratni svetovni prvak se je v nekaj krogih prebil z osmega na tretje mesto in v tem času prehitel tudi svojega moštvenega kolega, ki je štartal kot četrti. Nato sta se rdeča bika zadržala za Oscarjem Piastrijem (McLaren), ki se je odlično branil vse do varnostnega avta.

Ta je na progo zapeljal v 31. krogu po nesreči Alexa Albona (Williams). Ko je varnostni avtomobil zapeljal v bokse, je Nizozemec prehitel Piastrija, v ozadju pa je Franco Colapinto (Alpine) povzročil množično trčenje, zaradi katerega so odstopili Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Alpine) in Colapinto.

Max Verstappen še lovi prvo zmago v sezoni. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Po koncu varnostnega avtomobila je Piastri storil napako pri zaviranju in zdrsnil v ozadje, Hadjar, ki je v tem tednu podpisal tudi enoletno podaljšanje pogodbe z rdečimi biki, pa je skočil med prve tri. Nizozemski dirkač je na Russlla pritiskal vse do zadnjega kroga, na koncu pa je bila razlika med vodilnima dirkačema 0,196 sekunde.

Antonelli, vodilni v skupnem seštevku sezone, je po napaki v kvalifikacijah dirko začel kot šestnajsti. Počasi se je prebijal iz začelja in po drugem varnostnem avtomobilu prehitel še sedemkratnega svetovnega prvaka Lewisa Hamiltona (Ferrari) ter tako prišel do končnega petega mesta. Naslednji teden bo karavana formule 1 v Maleziji.

Končni vrstni red:

1. George Russell (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Isack Hadjar (Red Bull)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Kimi Antonelli (Mercedes)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

8. Esteban Ocon (Haas)

9. Oliver Bearman (Haas)

10. Carlos Sainz (Williams)