Russell in Antonelli ostajata, mesta v kraljici motošporta se polnijo

Sezona formule 1 gre počasi h koncu, misli mnogih pa so že usmerjene k prihodnji, ko se bodo ekipe spopadle z novimi in drugačnimi pravili, zaradi katerih bodo dirkalniki povsem spremenjeni, razmerja moči pa se bodo izničila. Večina najboljših dirkačev ostaja v svojih ekipah, bomo pa prihodnje leto na štartu videli enajst ekip.

Za zdaj še

ni prišlo do večjih prestopov najboljših dirkačev na svetu. Oscar Piastri in Lando Norris tako ostajata pri McLarnu, Charles Leclerc in Lewis Hamilton bosta branila rdeče barve Ferrarija, zdaj pa so tudi pri Mercedesu potrdili, da bo njihova zasedba v letu 2026 enaka kot letos. Njihov voznik številka ena ostaja Britanec George Russell, mladi Italijan Kimi Antonelli se od njega uči zelo hitro.

Več neznank je glede tega, kdo bo prihodnje leto ekipni kolega Maxa Verstappna pri Red Bullu. Nizozemec je še lani vozil skupaj s Sergiom Perezom, na začetku sezone je v bolidu ekipe sedel Liam Lawson, na koncu pa Juki Cunoda. Nihče se ob izvrstnem Nizozemcu ni znašel in slišati je namigovanja, da bi lahko poleg njega prihodnje leto sedel Francoz alžirskih korenin Isack Hadjar, ki se je letos dobro znašel v hčerinski ekipi Racing Bulls.

Isack Hadjar je bil na veliki nagradi Nizozemske odličen tretji, kar so bile njegove prve stopničke v formuli 1. FOTO: Edgar Su/Reuters

Tja bi se lahko vrnil Cunoda, ki pa mu po odhodu Honde k britanskemu Aston Martinu ostaja malo možnosti za obstanek v kraljici motošporta. V Racing Bulls naj bi prihodnje leto dobil priložnost mladi Arvid Lindblad, švedsko-angleški voznik, ki šteje šele 18 let.

Letos nastopa v formuli 2, kjer zaseda skupno sedmo mesto, zato bi nedvomno šlo za tvegano potezo avstrijskih lastnikov Red Bulla. Morda bodo na začetku sezone še dali priložnost Hadjarju, Cunodi in Lawsonu, a v primeru, da kdo izmed njih ne bi dosegal želenih rezultatov, bi se ga lahko kaj kmalu znebili.

Arvid Lindblad je letos že vozil dirkalnik Red Bulla, ko je priložnost dobil na nekaj prostih treningih. FOTO: Jaimi Joy/Reuters

Še zadnje prosto mesto med dvaindvajseterico ima francoski Alpine, kjer bo zagotovo dirkal Pierre Gasly, ne ve pa se še, kdo bo njegov ekipni kolega. Trenutno barve moštva solidno brani Argentinec Franco Colapinto, a mu za ovratnik diha Estonec Paul Aron. Slednji letos ne dirka v nobenem tekmovanju, a z ekipo potuje po svetu kot rezervni voznik.

Omeniti gre še Sauber, ki se bo od prihodnjega leta naprej imenoval Audi, za volanom ostajata Nico Hulkenberg in Gabriel Bortoleto. Karavani se pridružuje enajsta ekipa, ameriški Cadillac, s katerim se na dirke vračata izkušena Valtteri Bottas in Sergio Perez.