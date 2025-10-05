Russell zmagovalec, naslov spet McLarnu

Britanec George Russell (Mercedes) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva formule 1 v Singapurju. Drugi je bil Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), tretji pa Britanec Lando Norris. Ekipa slednjega McLaren si je že privozila naslov konstruktorskega prvaka za sezono 2025. Vodilni v seštevku sezone, drugi McLarnov dirkač Avstralec Oscar Piastri (McLaren), je bil tokrat četrti.

Medtem ko se je Russell veselil pete zmage v karieri in druge letos, na poti do nje ni imel težav, saj je po sobotni zmagi v kvalifikacijah izkoristil najboljši štartni položaj in vodil od štarta do cilja, je zdaj malenkost bolj zgoščeno dogajanje v seštevku sezone.

Piastri je ostal v vodstvu, a se je prednost malo stopila. Zdaj ima 336 točk, Norris 314, Verstappen pa 273. Današnji zmagovalec Russell je četrti z 237 točkami. Naslednja postaja formule 1 bo dirka v ameriškem Austinu čez 14 dni.

»Izjemno. McLaren je opravil izjemno delo, tako ekipa tukaj kot fantje in dekleta doma. Formula 1 je tako zahtevna in težka, da je zmagoslavje res sladko. Malo bomo proslavili, potem pa spet na delo,« je uspeh pospremil direktor ekipe Zak Brown.

Russell je bil zmage vesel tudi zato, ker je z letošnjim uspehom tudi pozabil na smolo izpred dveh let, ko je v lovu na zmago pretiraval in se zaletel v zaščitni zid v zadnjem krogu. »Počutim se izjemno, še posebej ob spominu na dogajanje pred dvema letoma. Hvaležen sem ekipi, ki je celoten konec tedna opravljala odlično delo. Presrečen sem,« je dejal Britanec.

Izidi (62 krogov, 305,337 km):

1. George Russell (VBr/Mercedes) 1:40:22,367

2. Max Verstappen (Niz/Red Bull) + 5,430

3. Lando Norris (VBr/McLaren) 6,066

4. Oscar Piastri (Avs/McLaren) 8,146

5. Andrea Kimi Antonelli (Ita/Mercedes) 33,681

6. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 45,996

7. Lewis Hamilton (VBr/Ferrari) 1:20,251

8. Fernando Alonso (Špa/Aston Martin) 1:20,667

9. Oliver Bearman (VBr/Haas) 1:33,527

10. Carlos Sainz (Špa/Williams) 1 krog

SP skupno:

Dirkači:

1. Oscar Piastri (Avs/McLaren) 336

2. Lando Norris (VBr/McLaren) 314

3. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 273

4. George Russell (VBr/Mercedes) 237

5. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 173

6. Lewis Hamilton (VBr/Ferrari) 127

7. Andrea Kimi Antonelli (Ita/Mercedes) 88

8. Alexander Albon (Taj/Williams) 70

9. Isack Hadjar (Fra/Racing Bulls) 39

10. Nico Hülkenberg (Nem/Kick Sauber) 37

Konstruktorji:

1. McLaren 650

2. Mercedes 325

3. Ferrari 300

4. Red Bull 290

5. Williams 102

6. Racing Bulls 72

7. Aston Martin 66

8. Kick Sauber 55

9. Haas 46

10. Alpine 20