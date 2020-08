FOTO:S 510 konjskimi močmi bi se odpeljal kar do Portugalske

MotoGP Foto Delo

Miguel Oliveira (levo) je prav v zadnjem zavoju švignil mimo Jacka Millerja (na sredini) in Pola Espargaroja (desno). FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Miguel Oliveira je v Spielbergu odpeljal 150. dirko za veliko nagrado.

Do včeraj se je lahko pohvalil s šestimi zmagami v moto3 in moto2.

Z včerajšnjim podvigom si je prislužil športni avtomobil BMW M4.

Ljubljana – Kdor je pred včerajšnjo veliko nagrado Štajerske, 5. letošnjo dirko za svetovno prvenstvo v kategoriji motoGP, stavil na zmagoslavje(KTM), je zagotovo vsaj podvojil svoj vložek. Najboljši portugalski cestno-hitrostni motorist namreč ni bil v širšem krogu kandidatov za osvojitev prvega mesta, vendar pa se mu je nato na razburljivi preizkušnji v Spielbergu vse izšlo kot v najlepših sanjah.V zadnjem zavoju je imel Miguel povrhu tudi srečo, ki sicer spremlja pogumne, saj sta si bila dotlej vodilna, Avstralec(Ducati) in(KTM), v boju za zmago ravno toliko v napoto, da je lahko mimo njiju švignil do svojega krstnega prvega mesta. Oliveira se je tako v zgodovino vpisal kot prvi portugalski zmagovalec v kraljevskem razredu, za nameček je poskrbel za premierno slavje avstrijskega moštva KTM na domačem Red Bullovem Ringu.»To so zelo čustveni trenutki zame in sploh ne morem povedati vsega, kar mi zdaj roji po glavi. Zahvalil bi se rad vsem, ki so verjeli vame – družini, ekipi, pokroviteljem in Portugalcem,« je kar žarel od silne sreče 25-letni as iz Almade pri Lizboni, ki je – ko je kot prvi prečkal ciljno črto – od nepopisnega veselja kričal na ves glas.V nasprotju z večino, ki ga ni uvrščala med favorite, je sam globoko v sebi verjel, da je sposoben poseči zelo visoko. »Prav čutil sem, da ima naš 'paket' izjemen potencial. Ponosen sem, da sem postal prvi zmagovalec za moštvo Tech3. Zdaj sem si prislužil častno mesto v njegovi pisarni,« je zaupal Oliveira, ki ne dvomi, da mu bo dal ta podvig še dodatna krila za naslednje preizkušnje.Za nagrado je prejel v dar športni avtomobil BMW M4 s 510 konjskimi močmi. »Pomislil sem že na to, da bi se z njim odpeljal v domovino. Ne, šalo na stran, domov se bom seveda vrnil z letalom, saj sem si že prej priskrbel letalsko karto. Seveda pa je BMW M4 lepa dodatna nagrada, vsak dirkač namreč obožuje športne avtomobile,« je bil nasmejan zmagovalec, že četrti v letošnji sezoni po Francozu(Yamaha, dvakrat v Jerezu), Južnoafričanu(KTM, v Brnu) in Italijanu(Ducati, na prvi dirki v Spielbergu).Tudi veliko nagrado Štajerske so prireditelji – tako kot pred tednom dni na VN Avstrije – prekinili, tokrat je rdečo zastavo priklical Španec, ki je v 17. krogu na koncu štartno-ciljne ravnine zaradi težav z zavorami pri približno 200 km/h – da bi si rešil kožo – skočil s svoje yamahe, ta pa je nato silovito trčila v zaščitno ogrado in se vnela. Dotlej je sicer najbolje kazalo(Suzuki), na smolo 22-letnega Španca, ki po novem štartu ni več kot vodilni narekoval ritma, pa je prekinitev izničila njegovo prednost. Na koncu se je moral sprijazniti z nehvaležnim četrtim mestom.Z rojakom je sočustvoval tudi tretjeuvrščeni Espargaro. »Če smo pošteni, bi si zmago tokrat zaslužil Mir,« je ocenil Espargaro in glede svojega obračuna z Millerjem pristavil: »V zadnjem zavoju sva si bila zelo blizu in ni veliko manjkalo, pa bi trčila. To je s pridom izkoristil Miguel in se odpeljal mimo naju. To je pač dirkanje na nož, znova pa se je pokazalo, da lahko v razredu motoGP zmaga prav vsak.«Miller je športno segel v roke Oliveiri. »Najprej bi rad čestital Miguelu, čeprav bi bil seveda sam rad na njegovem mestu. Ko sem se v zadnjem krogu prebil mimo Pola, sem že mislil, da mi zmaga ne more uiti. Toda nato sem ga spet videl zraven sebe in zgodilo se je, kar se pač je,« je potegnil črto 25-letni Avstralec.Vodilni v skupni razvrstitvi Fabio Quartararo, ki je ostal na vrhu točkovanja za SP, je bil tokrat trinajsti, štiri mesta za(Yamaha). Naslednja dirka bo na sporedu 13. septembra v Misanu.