S pomočjo Ferrarija bodo lažje dihali

Maranello – V Ferrarijevi tovarni so se v športnem oddelku, namenjenem razvoju dirkalnikov, lotili proizvodnje ventilov za respiratorje in pripomočkov za posebne medicinske maske za boj zdravniškega osebja proti novemu koronavirusu.



Italija je ena najbolj prizadetih držav zaradi bolezni covid-19, ki je zahtevala več kot 22.000 življenj, zato tisti, ki lahko, preusmerjajo svoja prizadevanja za boj proti novemu koronavirusu. Družina Agnelli, ki je med drugim lastnica Ferrarija, Fiata in nogometnega kluba Juventus, je v ta namen državi zagotovila 10 milijonov evrov sredstev, številno drugo opremo in vozila za italijanski rdeči križ.



Zdaj pa je v dirkaškem oddelku tovarne sprožila še proizvodnjo ventilov za respiratorje in drugo medicinsko opremo, ki bo olajšala sestavo pomembnih pripomočkov za lajšanje težav bolnikov z dihanjem v bolnišnicah po severu Italije. »V naslednjih dneh bo Ferrari proizvedel več sto kosov opreme, ki jo bo najbolj obremenjenim bolnišnicam po Italiji dostavila civilna zaščita,« so sporočili iz Ferrarijeve tovarne, v kateri so sicer ustavili vso drugo proizvodnjo.