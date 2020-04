S premalo denarja ni razvoja

Ljubljana

Prvi mož rdečega moštva iz Maranella Mattia Binotto je bil oster do vodstva tekmovanja. FOTO: Reuters



Tudi za socialni status zaposlenih

- Šef moštva Ferrarije zagrozil, da bi lahko poskočni konjiček iz Maranella izstopil iz formule ena. To bi se zgodilo, če bodo v vodstvu tekmovanja zaradi krize, ki jo je povzročil novi koronavirus, šli pri krčenju omejitve proračuna, ki se obeta za sezoni 2021 in 2022, predaleč.Nemška tiskovna agencija (dpa) poroča, da pri Ferrariju niso zadovoljni z višino omejitve proračunov moštev. Prvotni predlog pred nastopom krize je sicer predvideval, da bodo proračuni moštev ob popolni prenovi pravil za leto 2021 (kasneje so to prestavili na sezono 2022) znašali največ 162 milijonov evrov.Nekatera moštva so že izrazila zaskrbljenost, saj nimajo prihodkov, s katerimi lahko razpolagajo najbogatejša moštva. Zato nov predlog predvideva omejitev proračuna na 135 milijonov € v sezoni 2021 ter na 120 milijonov € v sezoni 2022.Ferrari, ki v F1 nastopa vse od njenih začetkov leta 1950, je zagrozil z izstopom, saj bi bile omejitve enostavno prenizke za razvoj dirkalnika.»Že tako je bila prvotna meja nizka, nova v višini 135 milijonov evrov pa je še toliko zahtevnejša. Tega proračuna se enostavno ni moč držati brez žrtvovanja pri delovni sili,« je dejal Binotto za Guardian.Poudaril je, da cilj proizvodnje dirkalnikov ni zgolj dobiček, ampak tudi zagotavljanje socialnega statusa za zaposlene in uspešnosti regije.»Če se bo ta meja spuščala, ne bi radi bili postavljeni v položaj, da bi našo željo po dirkanju zasledovali v drugih prvenstvih,« je še poudaril Binotto.Pri Ferrariju, s sedežem v s covidom-19 močno prizadeti Italiji, se zavedajo, da je svet in z njim šport v zahtevnem položaju. A poudarjajo, da to ni čas za drastične odločitve brez pravega premisleka o posledicah.Poleg moštva iz Maranella so proti ideji o krčenju stroškov tudi pri Mercedesu in Red Bullu, ki v razvoj dirkalnika prav tako vlagata neprimerno več kot ostale ekipe.Sezona F1 bi se sicer lahko začela v Avstriji 5. julija s povsem spremenjenim in natrpanim koledarjem dirk, a dokončna odločitev zaradi še vedno preteče nevarnosti novega koronavirusa še ni padla.