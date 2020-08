S prvega mesta Lewis Hamilton, polom Ferrarija

Spa-Francorchamps – Na nedeljski dirki svetovnega prvenstva formule 1 za veliko nagrado Belgije bo s prvega mesta štartal Britanec Lewis Hamilton (Mercedes). V današnjih kvalifikacijah je šestkratni svetovni prvak premagal moštvenega sotekmovalca, Finca Valtterija Bottasa, tretji čas pa je dosegel Nizozemec Max Verstappen (Red Bull).



Hamilton je spet prestrašil tekmece in brez težav prišel ne le do skupno 93. najboljšega štartnega položaja v karieri, ampak je za nameček postavil še nov rekord steze, ki zdaj znaša 1:41,451. Medtem ko je Mercedes še enkrat potrdil premoč v sezoni, pa so nov slab dan doživeli pri Ferrariju. Kar je napovedal že zadnji trening, se je uresničilo v kvalifikacijah, oba dirkača pa sta ostala brez uvrstitve med deseterico oziroma brez možnosti za nastop v odločilnem delu kvalifikacij. Na koncu je bil Nemec Sebastian Vettel le 14., Monačan Charles Leclerc pa mesto pred njim.



Iz druge vrste bo v nedeljo, štart dirke bo ob 15.10, začel še Avstralec Daniel Ricciardo (Renault), tretjo pa sta si danes privozila Tajec Alexander Albon (Red Bull) in Francoz Esteban Ocon (Renault).

Hamilton prvi tudi na tretjem treningu

Hamilton je bil najhitrejši tudi na današnjem tretjem treningu, drugi je bil presenetljivo Francoz Esteban Ocon z Renaultom (+ 0,230), tretji pa prav tako nenadejano Britanec Lando Norris z McLarnom (+ 0,386).



Po šestih dirkah v sezoni 2020 je v vodstvu SP prepričljivo Hamilton, ki ima 132 točk, drugi je Verstappen s 95, tretji pa Bottas z 89.