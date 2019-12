S sklonjeno glavo je zapuščal New York, z dvignjeno odhaja iz Rijada

Ljubljana – Britanski boksarski zvezdnik Anthony Joshua se je oddolžil ameriškemu Mehičanu Andyju Ruizu za senzacionalni poraz izpred pol leta v New Yorku in se spet ovenčal z naslovi svetovnega prvaka v težki kategoriji po različicah IBF, WBA in WBO. Povratni obračun v Rijadu je »AJ« dobil po točkah s 118:110, 119:109 in 118:110.



Joshua (23 zmag, 21 s k. o., 1 poraz) je v svojo korist odločil večino od dvanajstih rund, potem ko je s prednjim udarcem držal Ruiza (33 zmag, 22 s k. o., 2 poraza) na varni razdalji, poplesoval okrog njega in ga – ko se mu je »Uničevalec« preveč približal – onesposobil z objemanjem.



»Najprej bi se rad zahvalil bogu. Ker je bilo prvič tako lepo, sem moral z Andyjem v ring še drugič,« je v smehu dejal 30-letni Anglež in kot enega od ključev do tokratnega uspeha navedel vrhunsko telesno pripravljenost. »Po porazu v prvem medsebojnem dvoboju v New Yorku sem se s sklonjeno glavo vrnil v London in se zaprl v telovadnico,« je razkril Joshua, ki mu je enako stari Kalifornijec športno čestital za zmago.

Ob ringu tudi Ruizov sloviti rojak Alvarez

»Anthony je bil tokrat boljši, sam pa nisem bil v najboljši formi. A se nočem izgovarjati. Za najin tretji obračun bom trdo garal, da bom v življenjski pripravljenosti,« je napovedal Ruiz, ki je sicer od prve runde naprej krvavel iz leve arkade, vendar pa ga to – kot je omenil – med dvobojem pred 15.000 gledalci, med katerimi je bil tudi njegov sloviti rojak Saul »Canelo« Alvarez, ni pretirano oviralo.



Nove zmage, desete profesionalne zapovrstjo in osme z nokavtom, se je veselil hrvaški vzhajajoči zvezdnik težke kategorije Filip Hrgović, ki je v tretji rundi prisilil k vdaji Američana Erica Molino (27 zmag, 19 s k. o., 6 porazov). Ruski težkokategornik Aleksandr Povjetkin (35 zmag, 24 s k. o., 1 neodločen izid, 2 poraza) pa se je z Američanom Michaelom Hunterjem (18 zmag, 12 s k. o., 1 neodločen izid, 1 poraz) razšel z neodločenim izidom.