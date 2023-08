S slovensko pomočjo do zgodovinskega podviga

Na mastersu v Budimpešti, na katerem slovenski judoisti in judoistke minuli konec tedna niso dosegli vidnejše uvrstitve, je izjemen podvig uspel Marttiju Puumalainenu. Potem ko je opravil z vsemi tekmeci v kategoriji nad 100 kilogramov, se je v zgodovino vpisal kot prvi finski judoist, ki si je izbojeval zlato lovoriko na tej najvišji ravni svetovnega pokala.

Veliko zaslug za Marttijev uspeh ima tudi Slovenec: njegov trener je namreč nekdanji evropski prvak Rok Drakšič, ki že dobra tri leta kot selektor vodi finsko reprezentanco v judu. »Po razočaranju na majskem svetovnem prvenstvu v Dohi sva se z Rokom usedla za mizo in razmislila, kako naprej. To je bil zelo koristen pogovor, ki je očitno obrodil sadove,« je razkril 26-letni Puumalainen, ki je z zmagoslavjem v madžarski metropoli naredil velik korak proti olimpijskim igram prihodnje leto v Parizu.

Nekdanji vrhunski slovenski judoist Rok Drakšič kot selektor odlično vodi Finca Marttija Puumalainena. FOTO: Tamara Kulumbegashvili/IJF

Na poti do zlate kolajne v Budimpešti, kjer sta v isti kategoriji nastopila tudi slovenska borca Vito Dragič in Enej Marinič, ki sta se od mastersa poslovila že v uvodnem krogu, je finski težkokategornik premagal tudi lanskega svetovnega podprvaka, Japonca Tacuruja Saita, in Tadžikistanca Temurja Rahimova (št. 1 na svetovni lestvici). »Že dalj časa sem globoko v sebi vedel, da lahko premagam prav vsakogar. Zdaj sem to tudi dokazal,« se je veselil Puumalainen, ki ne more prehvaliti sodelovanja z Drakšičem.

»Ko je Rok prišel na Finsko, je spremenil način razmišljanja in treningov pri nas. Iz svojih izkušenj je vedel, kako doseči najvišjo raven, medtem ko mi nismo razumeli pomena pravilne prehrane, regeneracije, podrobnosti pravilnega načrtovanja,« je zaupal najboljši finski judoist in glede Drakšiča še pristavil: »Rok je trener, ki ogromno zahteva od mene. Name pritiska tudi takrat, ko mislim, da ne (z)morem več. Na ta način vedno znova na novo odkrivam svoje meje.«