    Drugi športi

    S spektaklom v Monte Carlu se je začelo svetovno prvenstvo v reliju

    Na jugu Francije in v Monaku bo še pestro, najbolje pa je začel mladi Šved. Ob cestah si organizatorji obetajo veliko gledalcev.
    Posnetki z zasneženih prelazov, na katerih se v slogu kolesarskih dirk zberejo množice, so vsako leto spektakularni. FOTO: WRC
    Galerija
    Posnetki z zasneženih prelazov, na katerih se v slogu kolesarskih dirk zberejo množice, so vsako leto spektakularni. FOTO: WRC
    M. Ru.
    23. 1. 2026 | 16:10
    4:20
    A+A-

    Čeprav se zima še ni povsem poslovila z gorskih prelazov na jugu Francije, se je v Monte Carlu že začelosvetovno prvenstvo v reliju. Uvodna preizkušnja sezone 2026 že tradicionalno prinaša veliko prestiža in nepredvidljivosti ob predstavitvi tehničnih novosti. Po šestih etapah je v vodstvu mladi Šved s Toyoto Oliver Solberg, ki ima že minuto prednosti pred najbližjim zasledovalcem.

    Njegov legendarni oče Peter je v svetovnem prvenstvu zbral 13 zmag, a v kneževini nikdar ni stopil na najvišjo stopničko. Na drugem mestu je trenutno Otočan Elfyn Evans (Toyota), že skoraj dve minuti pa znaša zaostanek aktualnega svetovnega prvaka Sebastiena Ogierja.

    Začelo pa se je tudi zadnje leto sedanjega tehničnega obdobja, preden bo Mednarodna avtomobilistična zveza (FIA) leta 2027 uvedla povsem nova pravila.

    image_alt
    Se v elitni svet relija vrača legendarna Lancia?

    Nova pravila, znana pod oznako WRC27, so bila potrjena že pred dvema letoma in obljubljajo občutno nižje stroške za ekipe ter bolj odprto tekmovanje. Osrednja tehnična novost bo poenotena varnostna kletka, ki bo cenejša in enostavnejša za izdelavo, a naj bi kljub temu zagotavljala enako raven zaščite. Okrog te osnove bodo proizvajalci dobili več svobode pri oblikovanju, dirkalniki pa ne bodo več tesno povezani s serijskimi modeli.

    Fia želi s spremembami omogočiti tudi vstop manjšim konstruktorjem, saj se bodo po letu 2027 za najvišja mesta lahko potegovali tudi neodvisni izdelovalci vozil. Pogonski sklopi bodo sprva ostali nespremenjeni, vendar bo zasnova novih dirkalnikov pripravljena tudi na drugačne oblike pogona v prihodnosti. Cilj je jasen, dirkalnik za nastop na reliju naj bi stal približno polovico trenutne cene.

    Sebastien Ogier je uspešno sezono končal v puščavi v bližini Džede, zdaj dirka v hudem mrazu. FOTO: Fayez Nureldine/AFP
    Sebastien Ogier je uspešno sezono končal v puščavi v bližini Džede, zdaj dirka v hudem mrazu. FOTO: Fayez Nureldine/AFP

    Tudi letos azijski favoriti

    Toda sezona 2026 je še povsem v znamenju sedanjih pravil. Favoriti so znani – Toyota in Hyundai nadaljujeta dvoboj, ki je zaznamoval zadnja leta, Ford pa bo skušal izkoristiti vsako priložnost za presenečenje. Pripravljalnega časa ni bilo veliko, saj je premor med sezonama v reliju najkrajši med vsemi večjimi avtomobilističnimi panogami.

    Poseben pečat letošnji sezoni daje tudi vrnitev slovite Lancie. Italijanska znamka, ki je v osemdesetih letih pisala zgodovino relija, se po dolgem premoru vrača v svetovno prvenstvo, za zdaj še v razredu WRC2 z modelom Ypsilon HF Integrale, a že sama vrnitev imena vzbuja veliko zanimanja in čustev med navijači.

    Med posamezniki bo največ pozornosti znova namenjene Sebastienu Ogierju. Francoz, ki je lani osvojil že deveti naslov svetovnega prvaka in se izenačil z legendarnim Sebastienom Loebom, ostaja prvo ime Toyote in eden glavnih favoritov tudi v novi sezoni. Monte Carlo ima zanj poseben pomen, saj je prav tu pogosto postavljal temelje za uspešne sezone.

    Prelazi na jugu Francije ne omogočajo napak

    Reli Monte Carlo slovi po razmerah, ki ne odpuščajo napak. Posadke se na isti dan soočajo s suhim asfaltom, ledom in snegom, izbira pravih pnevmatik pa je pogosto loterija. Ceste na prelazih, najbolj znan je Col du Turini, so ozke, pod njimi pa gledalce strašijo globoki prepadi. Novost bo hitrostna preizkušnja po ulicah Monaka, ki se v koledar vrača po letu 2008.

    Na startni listi bo enajst dirkačev najvišjega razreda. Toyota bo nastopila z Ogierjem, Elfynom Evansom, Takamotom Katsuto, Samijem Pajarijem in Oliverjem Solbergom, Hyundai s Thierryjem Neuvillom, Adrienom Fourmauxom in Haydenom Paddonom, Ford pa z Gregoireom Munsterjem, Joshuo McErleanom in Jonom Armstrongom.

    reliMonte CarloavtomobilizemToyotaSebastien Ogiersvetovno prvenstvohyundaiSPKalle RovanperäElfyn EvansFIAWRC

