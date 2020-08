S Triglavske stene pljusk v Ljubljanico

Ljubljana - Nedelja v glavnem slovenskem mestu bo že četrto leto zaporedoma v znamenju plezalnega dogodka z naslovom Triglav The Rock, letos v še drznejši izvedbi. Prizorišče so namreč s Kongresnega trga preselili nad Ljubljanico.Tekmovanje bo sestavljeno iz dveh delov, od 9. do 17. ure bodo kvalifikacije v rekreativnem, uličnem plezanju, prijavljenih je več kot 150 plezalcev. Ljubiteljski plezalni navdušenci bodo postavljeni pred posebne izzive, plezali bodo po stavbah, spomenikih, strukturah, ograjah v središču Ljubljane.Predtekmovanje bo potekalo v treh ljubljanskih plezalnih centrih (Bolder scena, Plezalni center Ljubljana in ...