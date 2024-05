S trojno zmago Slovencev zgodovinski dan v Tacnu

V nadaljevanju preberite:

Kako romantično in mirno je bilo konec tedna v Tacnu. Hrup so sicer zganjali tekmovalci in tekmovalke v kajaku in kanuju na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah, sami pa smo na gladini reke Save videli dva laboda in račko. Ravno prav, saj sedma sila piše tudi novinarske race. Slovenija je na EP osvojila zlato odličje v ekipni tekmi kajakašic in kanuistov, ekipno srebro kanuistk, nedeljski dan pa je bil zgodovinski s trojnim slavjem v moškem kanuju. Slovenci in Slovenke so svoj skupek kolajn na starocelinskih tekmovanjih dvignili na 45 (18 zlatih). Zlato, srebro in bron v C-1 za fante! Sanjsko za Slovenijo v Tacnu. Prvak je postal komaj 16-letni Žiga Lin Hočevar, v finalu je ugnal svoja izkušena reprezentančna kolega Luko Božiča in Benjamina Savška. Njihove izjave preberite v članku.