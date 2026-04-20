Sabalenka, Alcaraz in PSG prejeli prestižne nagrade laureus

Tenis je bil v ospredju na podelitvi nagrad Laureus v Madridu, kjer sta bila teniška zvezdnika Arina Sabalenka in Carlos Alcaraz okronana za športnico in športnika leta.

Par je bil nagrajen po bleščeči sezoni v letu 2025, v kateri sta končala na vrhu ženske oziroma moške teniške lestvice. Dvaindvajsetletni Španec Alcaraz je po osvojitvi dveh naslovov za grand slam na odprtem prvenstvu Francije in odprtem prvenstvu ZDA ponovno prevzel prvo mesto na svetovni lestvici, potem pa mu je vodilni položaj spet prevzel Italijan Jannik Sinner.

Sedemindvajsetletna Belorusinja Sabalenka je bila zmagovalka grand slama v New Yorku uvrstila, v Avstraliji in Franciji pa se je uvrstila tudi v finale.

S svojo zmago se je Sabalenka pridružila seznamu prejemnic nagrade Laureus za športnico leta v svojem športu, med katerimi so Serena Williams, Jennifer Capriati, Justine Henin in Naomi Osaka. Slovesnost, ki je bila prvič v zgodovini nagrad, sta vodila dva športnika – oba nekdanja dobitnika nagrade laureus – Novak Đoković in Eileen Gu.

Lanski najvišji priznanji sta prejela telovadka Simone Biles in skakalec s palico Mondo Duplantis.

McIlroy povratnik leta

Severnoirski igralec golfa Rory McIlroy je osvojil nagrado za svetovno vrnitev leta, potem ko je po 11-letnem čakanju na osvojil najprestižnejši turnir – masters v Augusti. S tem je osvojil tudi karierni grand slam, torej zmage na vseh največjih turnirjih na svetu.

Rory McIlroy je letos drugič zapored osvojil masters v Augusti, potem ko je z lansko zmago dosegel tudi karierni grand slam v golfu. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Dirkač formule 1 Lando Norris je bil nagrajen za preboj leta, nogometni klub Paris Saint-Germain pa je ekipa leta, potem ko je osvojil ligo prvakov, bil pa je tudi francoski državni in pokalni prvak.

Nominirance za nagrade Laureus izberejo svetovni mediji, zmagovalce pa določi 69 članov športne akademije Laureus World Sports Academy. Nagrade se podeljujejo vsako leto od leta 2000.