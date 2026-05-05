Sabalenka: Morda bomo bojkotirali velike turnirje

Najboljša teniška igralka na svetu danes praznuje 28. rojstni dan. Prepričana je, da bi morale biti denarne nagrade na turnirjih za grand slam višje.
Arina Sabalenka je prepričljivo vodilna igralka svetovne teniške lestvice. Foto Oscar Del Pozo/AFP
S. U.
5. 5. 2026 | 18:51
Najboljša teniška igralka na svetu Arina Sabalenka je včeraj praznovala 28. rojstni dan. Resda se je nazadnje nepričakovano od madridskega turnirja poslovila v četrtfinalu, a pred tem je nanizala več vrhunskih predstav ter osvojila tudi »sončni dvojček« – lovoriki v Indian Wellsu ter Miamiju. V četrtek se bo v Rimu pomerila s Čehinjo Barboro Krejčikovo, sicer pa ji misli uhajajo tudi k drugemu turnirju sezone za grand slam, odprtemu prvenstvu Francije, ki se bo začelo 24. t. m.

»Razmislila bom o bojkotu največjih turnirjev. Kajti neposredni akterji na igrišču ustvarjamo šov. Brez nas ne bi bilo niti turnirjev niti zabave. Zato bi si zaslužili višje denarne nagrade,« je dejala Belorusinja. Ob tem je dodala: »Nekatere zadeve so na turnirjih za grand slam nepravične. In da bi zaščitili svoje pravice, se bomo res morda morali soočiti z bojkotom. Verjamem, da smo igralci in igralke lahko pri tem enotni.« Njenim besedam naj bi dejansko prikimali vodilni asi svetovne teniške karavane, denimo Janik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Đoković, Coco Gauff, Iga Šwiatek in drugi. 

Letošnji nagradni sklad odprtega prvenstva Francije znaša 61,7 milijona evrov, za deset odstotkov je višji kot pred enim letom, je pa to manj od zahtev teniške karavane.

