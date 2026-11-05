Slovenska ekipa v Grčijo z zelo visokimi pričakovanji

Na grškem otoku Kreta se začenja posamično mladinsko EP v standardnem šahu za kategorije od 8 do 18 let. Prvenstvo se lahko pohvali z zavidljivo udeležbo, saj bo nastopilo kar 1243 mladih šahistov iz 49 držav širše Evrope. Po pričakovanjih najštevilčnejšo delegacijo predstavlja država gostiteljica s 119 predstavniki. Presenetljivo veliko delegacijo ima Turčija, ki jo zastopa kar 103 mladih šahistov. Več kot očitno se po nekaj letih zatišja v Turčiji znova odvija mladinski šahovski bum. To potrjuje tudi dejstvo, da se med najboljšimi šahisti sveta nahaja komaj 15-letni turški velemojster Yagiz Kaan Erdogmus (rating 2715). Tretja najštevilčnejša delegacija prihaja iz Poljske (70), sledita ji Armenija in Nemčija (58). Slednja ima tudi edinega velemojstra na prvenstvu in prvega nosilca v ...