Šahovska zveza želi organizirati EP in zavrača očitke o politizaciji

Nagradni sklad evropskega prvenstva 100.000 evrov



Slovenija dobila 16-letnega mednarodnega mojstra

Tudi Magnus Carlsen pogosto igra šah prek svetovnega spleta. FOTO: Paul Childs/Reuters



Sodelovali smo tudi s Peterletom in z Zverom

Mirko Bandelj je dolgoletni član upravnega odbora Šahovske zveze Slovenije. FOTO: Samec Blaž

Šahovska zveza Slovenije (ŠZS), ki jo vodi predsednik, bi morala že v drugi polovici maja posamično evropsko prvenstvo gostiti, a so tekmovanje v tem terminu zaradi pandemije novega koronavirusa 20. marca odpovedali. Zveza upa, da se ne bodo poslabšale zdravstvene razmere in bo, ki je sedaj na programu, lahko vseeno izvedla.Dan po mednarodnem dnevu šaha, ki se obeležuje 20. julija, je vodstvo ŠZS predstavilo načrte o izvedbi EP. Na zvezi pričakujejo, da se bo prvenstva z nagradnim skladom 100.000 evrov v Termah Olimia kljub zdravstveni krizi vseeno udeležilo okrog 400 tekmovalcev iz 45 držav. Igrali bodo 11 krogov po švicarskem sistemu, nagradni sklad se bo razdelil med najboljših 20 igralcev, rok za prijavo je 1. oktober.»To bo, nagradni sklad je dokaj visok in je dodatni motiv za udeležbo. Ne vemo, kako bo z rdečimi seznami držav, a če bodo razmere podobne kot sedaj ter bomo dobili ustrezna dovoljenja za tekmo v tistem času, bo šahovska zveza EP izvedla. Evropska šahovska zveza (ECU) bo o tem rekla še kakšno besedo, gotovo pa bo treba upoštevati varnostne protokole, mogoče bo tudi,« je na novinarski konferenci pojasnila direktorica EP, ki je tudi sekretarka ŠZS. EP je najpomembnejši šahovski dogodek pri nas po 35. olimpiadi leta 2002 na Bledu. Je tudi kvalifikacijsko za velika tekmovanja, tudi za svetovno prvenstvo. Slovenija pa bo naslednje leto jesenigostila še ekipno EP.Podpredsednica ŠZS, sicer tudi šahovska velemojstrica, je uvodoma povedala, da je prav na mednarodni dan šahav Šentvidu ob Glini v Avstriji osvojil potrebno zadnjo normo za naslov mednarodnega mojstra in je najmlajši s tem nazivom pri nas. Sedaj 16-letni Šubelj je med drugim lani zasedel tretje mesto na mladinskem SP v pospešenem šahu do 16 let.V času koronske krize se je še bolj uveljavilo igranje šaha prek spleta in s tem na daljavo., selektor mladinskih reprezentanc, je izpostavil možnost uporabe nedovoljene računalniške pomoči in s tem vprašljivost izidov na tovrstnih turnirjih, ki jih pripravljajo organizatorji nekaterih prej uveljavljenih turnirjev v živo.»Ta čas eden rednih turnirjev v živo poteka v Švici, kjer deset povabljenih s svetovnega vrha igra tako, da so med seboj ločeni s stekleno steno,« je med drugim navedel Šebenik in dodal, da se nekateri naniso prilagodili, drugi pač. Med njimi tudi svetovni prvakiz Norveške, najboljši šahist sveta v zadnjem obdobju. Morali se bodo tudi slovenski, saj bo tudi šahovska olimpiada letos potekala na daljavo.Dolgoletni član upravnega odbora ŠZSje ob koncu zavrnil očitke o politizaciji šaha pri nas. »Med drugim so v vodstvu zveze tudi člani stranke SDS ter drugih. Pravzaprav se nismo nikoli ukvarjali s tem, v kateri stranki je kdo. Sam sem v preteklosti dobro sodeloval pri organizaciji tekmovanj tako zkot tudi z.«Bandelj je zavrnil tudi očitke o nepravilnosti pri namenski porabi sredstev iz pisma, ki so ga objavili v nekaterih medijih. V njem, eden od staršev šahista, izraža ogorčenost nad delovanjem ŠZS, povezanim. Bandelj je dodal, da je bilo precej odgovorov podanih tudi na nedavnem občnem zboru zveze ter da bodo Tisaju odgovarjali prek sodišča. Tisaj, ki je bil prisoten na novinarski konferenci, je ŠZS očital neodzivnost, prikrivanje in napake pri porabi za financiranje izobraževanja za najboljšo šahovsko mladino. Prav tako je zahteval odgovor, če se je kredit, ki ga je najela ŠZS za EP, trošil nenamensko.Bandelj je odvrnil, da soin za polovico predvidene vsote tega sklada, kot je bilo treba glede na zahteve ECU. »Fundaciji za šport in ministrstvu, pristojnemu za šport, moramo s poročili in dokazili o namenski porabi sredstev upravičevati porabo tam dobljenih sredstev, tudi za mladinski šah,« je navedel Bandelj.