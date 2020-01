Sainz in Brabec junaka Dakarja

Simon Marčič je zadovoljen s svojim nastopom. FOTO: Arhiv Simona Marčiča

Marčič najbolje doslej

Carlos Sainz pri 57 letih še zdaleč ni za staro šaro. FOTO: AFP

Presrečni Sainz

Džeda – Španski veteranmed avtomobilisti in Američanmed motociklisti sta zmagala na letošnjem reliju Dakar. Ta se je po 12 etapah, zadnja je potekala med krajema Haradh in Al Qiddiya, končal v Savdski Arabiji. Slovenski motociklistje zasedel 50. mesto, zaostal je za 15 ur, 40 minut in 26 sekund.V zadnji etapi vzdržljivostnega relija, ki je bila dolga 447 km, od tega je bilo 374 km hitrostnih preizkušenj, je bil Marčič 53., 33 minut in šest sekund za Čilencem(Honda). Brabec je v cilj prispel takoj za njim na drugem mestu in je s 53 sekundami zaostanka potrdil skupno slavje.Drugo mesto v seštevku dirke je zasedel Čilenec(Husqvarna), ki je bil v etapi peti, 16 minut in 25 sekund je zaostal za Brabecem. V zaključni etapi je bil tretji Avstralec(+30:40) in si je s tem tudi priboril tretje mesto v končni razvrstitvi (+24:06).»Veliko čustev je. Hvaležen sem ekipi, težko je bilo zdržati osredotočen dva tedna. Ko sem bil majhen, nisem niti sanjal o čem takem. Še leta 2015 si nisem predstavljal, da bom kdaj lahko zmagal na takšni dirki,« je dejal prvi Američan, ki je slavil zmago na tej težki preizkušnji.Slovenski udeleženec Simon Marčič je dirko končal najbolje doslej. Z novim motorjem je bil precej bolj konkurenčen kot v prejšnjih poskusih, ko ga je velikokrat na cedilu pustila tudi tehnika. Letos je nase opozoril predvsem v deseti etapi, ko je bil 21. skupno in drugi v svojem razredu originals, v katerem dirkači nimajo pomoči mehanikov.»Moj tretji Dakar, na katerem sem prišel do cilja, je bil najboljši doslej. Končal sem na 50. mestu skupno in na osmem v svojem razredu. Zadovoljen sem z napredkom in doseženim, se pa že veselim naslednjih let. Hvala vsem za podporo,« je po koncu dirke na družbenih omrežjih sporočil Marčič.Sainz je po letih 2010 in 2018 osvojil tretji naslov na Dakarju, na poti do njega pa je štirikrat slavil etapne zmage. S sovoznikom(Mini) je bil v zadnji etapi šesti, tri minute in 56 sekund za Katarcem(Toyota). Slednji je branil naslov, na koncu pa je na drugem mestu za 57-letnim Špancem zaostal za šest minut in 21 sekund. Tretji je bil Francoz, peti v zadnji etapi (+3:31). Peterhansel, ki je v skupnem seštevku za Sainzem zaostal devet minut in 58 sekund, je ta reli dobil trinajstkrat, od tega sedemkrat med avtomobilisti in šestkrat med motociklisti.»Srečen sem. Za takšen uspeh je treba veliko delati, za nami je ogromno naporov in treningov. Prvi reli v Savdski Arabiji je bil uspešen, seveda si lahko vedno še boljši, a rezultat je odličen. Dovolite mi, da uživam v zmagi, o prihodnosti pa bom razmišljal pozneje,« je po dirki dejal zmagovalec Sainz.Zadovoljen pa je bil tudi njegov rojak. Dvakratni svetovni prvak formule 1 si je prizadeval, da bi kot prvi prvak v tem športu slavil zmago tudi na Dakarju, toda ugotovil je, da štejejo tudi izkušnje. Imel je veliko težav, na deseti etapi se je tudi prevrnil, a je prišel do konca. »Ponosen sem, da sem tukaj. To je najtežji reli na svetu in zadovoljen sem, da sem v prvem poskusu prišel do cilja. Na koncu se je pokazalo, da smo lahko precej konkurenčni, to je spodbuda za naprej,« je po 13. mestu na cilju razmišljal Alonso.