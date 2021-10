Samo en je teksaški šerif: Marquez že sedmič slavil v Austinu

Drugi je bil Francoz Fabio Quartararo (Yamaha), tretji pa Italijan Francesco Bagnaia (Ducati). Marc Marquez je dosegel drugo zmago v sezoni, obenem pa je nadaljeval vladavino v Austinu, kjer je tokrat dobil sedmo od osmih dirk, kolikor so jih tu izvedli od leta 2013.



Bagnaia, ki je v soboto osvojil »pole position« in je pred tem dobil zadnji dve dirki, je tokrat šele v zadnjih krogih prišel do stopničk, potem ko je prehitel Španca Jorgeja Martina (Ducati Pramac).



Skupno je v seštevku sezone na vrhu ostal Quartararo, ki ima zdaj 254 točk, Bagnaia pa zdaj spet zaostaja nekoliko več (202).

Naslednja dirka bo 24. oktobra preizkušnja za VN Emilije Romanje v Misanu.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: