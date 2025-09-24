Duplantis se že veseli novega poglavja v življenju: To je zame velika stvar

V nadaljevanju preberite:

Svetovni prvak in rekorder Armand Duplantis je človek mnogoterih talentov. Na v nedeljo končanem atletskem svetovnem prvenstvu v Tokiu je le še potrdil, da je nesporna št. 1 v skoku s palico, pred dobrim letom dni pa je švedski zvezdnik v Zürichu, kjer je v odmevnem ekshibicijskem dvoboju v teku na 100 metrov s časom 10,37 sekunde premagal norveškega tekača Karstna Warholma, dokazal, da je tudi soliden šprinter. »Mondo«, kakor ga kličejo že od otroštva, bi kaj lahko svojo prepoznavnost in vsestransko nadarjenost unovčil tudi za preboj v glasbi ...