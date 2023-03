Šampion v bazenu se je zlomil pod pritiskom

Adam Peaty je še eden od športnih zvezdnikov, ki so priznali, da imajo težave z duševnim zdravjem. Trikratni olimpijski prvak v plavanju je odpovedal udeležbo na britanskem državnem prvenstvu, ker ne uživa v plavanju in se bo osredotočil na olimpijski nastop prihodnje leto v Parizu.

»Vsak želi biti v tvoji koži, dokler ni v tvoji koži. Zelo malo ljudi razume, kaj zmagovanje in uspeh naredita človeku. Ne razumejo pritiskov, ki jih prinašajo pričakovanja vedno novih zmag. V zadnjih letih imam težave in zdi se mi pomembno, da o tem spregovorim. Nisem več jaz in ne uživam v športu. Nekateri pravijo, da je izgorelost, toda nimam odgovorov. Verjamem, da bom s strokovno pomočjo spet našel ravnovesje,« je na instagramu zapisal 28-letni Peaty.

Adam Peaty je lani prejel kraljevsko odlikovanje. FOTO: Andrew Matthews/Reuters

V Parizu bo branil zlati kolajni na 100 metrov prsno in v štafeti 4 x 100 m mešano. Na 100 m prsno je zmagal tudi v Riu 2016. »Plavanje mi je dalo vse v življenju in verjamem, da bom spet našel veselje v njem,« je zapisal Peatty, ki si je lani v čudni nesreči na plavanju zlomil nogo, vendar pravočasno okreval za nastop na igrah commonwealtha.