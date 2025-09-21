Šampionski Los Slovenos

V nadaljevanju preberite:

Anže Kopitar ni presenetil. Pri 38 letih in pred zanj zadnjo, 20. sezono v najmočnejši hokejski ligi na svetu je napovedal slovo od uspešne, sanjske igralske kariere ter čudovitega življenja pod sojem žarometov v Los Angelesu. Od leta 2006 – na naboru je bil izbran leto prej – je bil Gorenjec iz Hrušice pri Jesenicah meščan enega najslavnejših mest na svetu, mesta angelov, kjer so doma tudi številni slavni športniki, ne le filmski ali glasbeni zvezdniki in milijarderji, in ki ponuja domala kraljevski tretma, zagotavlja prestiž in slavo.

Kopitar je bil prvi Slovenec, ki je v ZDA zaslovel v eni od svetih lig. V ameriškem nogometu, ki je še vodilni in ima status nacionalnega zaklada, Slovenci verjetno nikoli ne bomo imeli svojega asa, razen slovenskega rodu. Še manj v bejzbolu, lahko pa bomo košarkarjem dodali še kakšnega nogometnega junaka. »Pravi« nogomet se namreč v družbi svetih lig vse bolj utrjuje v ZDA in ima celo največji potencial.

V Kopitarjevi zapuščini bo tudi preobrazba šampionske miselnosti. Slovenci imamo radi šampione, toda šampionskost je nekaj drugega. Je tekmovalnost, zmagovalna miselnost in zmagovanje. Utrjuje se tudi v porazih.