Sanja o Parizu in stiska pesti za hčerkico Nolo

V nadaljevanju preberite:

Peter Kauzer ima za seboj že 22 sezon med svetovno elito kajakašev na divjih vodah, toda ko beseda nanese na slalom, se mu oči še vedno zasvetijo kot dokazovanja željnemu mladcu. In ne le to: pri 39 letih želi dodatno obogatiti svojo zbirko kolajn. Priložnosti bo imel obilo že letos, z vrhuncema na svetovnem prvenstvu v Londonu in evropskimi igrami v Krakovu, ki bodo štele kot prvenstvo stare celine. Med pogovorom s Petrom je beseda neizogibno nanesla tudi na Pariz 2024, kjer bo poskušal zaokrožiti svojo zgodbo petih olimpijskih krogov.

Kako se je pripravljal pozimi in kaj še načrtuje pred začetkom svetovnega pokala? Zakaj bo tudi sezona 2023 nekaj posebnega? Kako je z motivacijo po vseh uspehih? Se z leti zmanjšuje ali ostane konstanta? Kaj ga žene k petemu nastopu na olimpijskih igrah, potem ko je že pred sedmimi leti osvojil srebrno kolajno v Riu? Mu je z njo kaj lažje pri srcu?