»Sanjam o nacionalnem centru za plavanje«

- Ko slovenski športni navdušenci vstopijo v december, se hitro v središču njihove pozornosti najdejo smučarske panoge. Toda vsaj nekateri med njimi so pred leti vneto spremljali tudi slovenske napade na kolajne evropskih prvenstev v 25-metrskem bazenu. V zadnjih letih plavanje pri nas zaradi pomanjkanja odmevnih dosežkov in slabe prepoznavnosti zveze izginja z obzorja navijačev., novi predsednik PZS, si je s sodelavci odločno začrtal smernice zasuka navzgor.Siniša UroševičDejansko gre za splet različnih okoliščin, posebej gre podčrtati izostanek ustreznega sistema in strategije. Zdaj se spet trudim, da bi imeli nacionalni plavalni center, tam bi dejansko zbrali vse najboljše in se z njimi dnevno posvetili temeljitemu delu. Vem, klubi se bojijo, da bi ostali brez plavalcev, toda brez skrbi: posamezniki bi seveda ostali članih svojih klubov, šlo bi le za pristop na višji ravni, za katerega sva se nekoč že zavzemala za projekta nisva uresničila. Obenem se je v slovenskem plavanju zatikalo ob prehodu od mladincev k članom, zdaj je med tistimi, ki je že dolgo pri reprezentanci z odmevnimi dosežki, le šeStorili smo že nekaj korakov v zadnjih mesecih, predvsem smo sestavili panožno ekipo, ki jo zdaj vodi strokovnjak za telesno pripravoV njej so še psihologinja, analitikza tehniko. Predvsem smo zdaj spet uvedli štirikrat na leto obvezna testiranja za člane in mladince, verjamem da bomo postopoma dosegli želene rezultate.Drži. In če ne bi Dimitrija ustavila bolezen, bi na temeljih tako zastavljenega dela res lahko razmišljali o odmevnem plavalnem dosežku na prihajajočih olimpijskih igrah v Tokiu. Zdaj je precej bolj realno, da merimo na finale ali celo kolajno na igrah v Parizu, leta 2024. Optimist sem, le vztrajati bomo morali na začrtani poti.Realno imamo takšen center lahko tam, kjer je obstoječi pokriti olimpijski bazen: v Kopru, Kranju ali v Mariboru. Kaj drugega, kot reči, da upam končno na sodobni 50-metrski objekt v Ljubljani, pa ne morem.Upam, da nam ne bo ušel na tuje. Skupaj z ženo, nekdanjo estonsko plavalko, bosta mogoče nekoč živela v zanju »nevtralnem delu svetu«, torej niti pri nas niti v Estoniji. A kakorkoli, sleherno sodelovanje s Petrom je lahko glede na njegove izjemne tekmovalne izkušnje kot tudi preteklost s trenerji najvišje svetovne ravni za slovensko plavanje zelo koristno.Prejšnje vodstvo se je o tem že pogovarjalo z njo, a se je zataknilo z izplačili dolgov do nje iz preteklosti. Sam se bom potrudil za njeno vidnejšo vlogo v slovenskem plavanju. Nisem si še povsem na jasnem, na katerem področju bi jo najbolj potrebovali, vsekakor pa ne smemo mimo njenih športnih izkušenj kot tudi prepoznavnosti.On je vrhunski trener, predvsem njegov pristop z upoštevanjem panožne ekipe, testiranj, pomembnosti reprezentančnih priprav. Po vzoru na italijansko reprezentanco, eno vodilnih plavalnih velesil v Evropi, bi lahko tudi mi imeli nacionalnega trenerja in to bi bil prav Miha. Sodeloval bi s klubi in delal – če bomo nekoč to zares imeli – v nacionalnem centru.Seveda si želimo kolajno ali vsaj finale, toda ni preprosto tekmovati v konkurenci 50 držav. Toda pri PZS bom vztrajal pri visokih ciljih na mednarodnih tekmovanjih in z uspehom označil le tiste plavalce, ki se bodo uvrščali med najboljših 16, torej z izjemo nekaterih disciplin v večerno polfinalno-finalni spored.