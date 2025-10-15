Sanje se uresničujejo, Ameriko bodo pripeljali v Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

Izjemno obetavni slovenski boksar Nejc Petrič je 16. novembra lani uspešno prestal ognjeni krst v poklicnem ringu, v katerem je doslej nanizal že sedem zmag (vse z nokavtom). Že dobro leto po svojem prvem profesionalnem dvoboju pa se bo boril za šampionski pas najbolj cenjenega združenja WBC. V športni dvorani Vižmarje Brod se bo namreč čez nekaj več kot mesec dni (22. novembra) s prav tako neporaženim Kolumbijcem Camilom Enamoradom (8 zmag, 6 s k. o.) na prireditvi Golden Gloves Fight Night 3 udaril za naslov mladinskega svetovnega prvaka v polvelterski kategoriji (do 63,503 kg).

»Če sem iskren, nisem pričakoval, da se mi bo že tako kmalu ponudila takšna priložnost. Že od otroštva ...