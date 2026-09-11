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Drugo

Sanjski finale na OP ZDA: nova št. 1 proti kraljici New Yorka

Zaključni dvoboj na zadnjem letošnjem turnirju za grand slam med Jeleno Ribakino in Arino Sabalenko obeta vrhunski teniški spektakel.
Jlena Ribakina se je prvič prebila v finale OP ZDA. FOTO: Matthew Stockman/AFP
Galerija
Jlena Ribakina se je prvič prebila v finale OP ZDA. FOTO: Matthew Stockman/AFP
Miha Šimnovec
11. 9. 2026 | 08:09
11. 9. 2026 | 08:16
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Odprto prvenstvo ZDA v tenisu je dobilo sanjski finale. Za lovoriko v New Yorku se bosta jutri (z začetkom ob 22. uri po srednjeevropskem času) pomerili igralki, ki bosta po turnirju zasedali prvi dve mesti na svetovni lestvici. Kazahstanka Jelena Ribakina je v polfinalu po preobratu s 3:6, 6:4 in 6:4 ugnala domačo ljubljenko Coco Gauff, Belorusinja Arina Sabalenka pa je bila s 7:5 in 6:2 boljša od druge Američanke Jessice Pegula.

Ribakina je tako prvič v karieri prišla do finala OP ZDA, hkrati pa si je zagotovila tudi preboj na vrh svetovne lestvice. S Sabalenko (po koncu turnirja jo bo nasledila na prvem mestu v točkovanju WTA), se bo pomerila za svojo drugo lovoriko na turnirjih za grand slam. Leta 2022 je slavila končno zmago v Wimbledonu, v New Yorku pa se pred letošnjim turnirjem nikoli ni prebila dlje od osmine finala.

Pot do zaključnega dvoboja je bila za 27-letno Kazahstanko vse prej kot preprosta. Gauffova je pred domačim občinstvom dobila prvi niz, toda Ribakina je nato dvignila raven igre, prevzela pobudo in zmagala v naslednjih dveh nizih. »Vem, da ste želeli, da bi zmagala Coco. Bil je velik boj,« je po obračunu dejala Ribakina.

V finalu jo čaka ena od najtežjih možnih tekmic. Sabalenka je v New Yorku še četrtič zapored prišla do sklepnega dvoboja, kar je izjemen dosežek. Če bo v soboto uspešna, bo postala prva igralka po legendarni Američanki Sereni Williams, ki bi na OP ZDA osvojila tri zaporedne naslove. Williamsova je bila v Flushing Meadowsu najboljša v letih 2012, 2013 in 2014.

Uvodni niz je bil precej izenačen, beloruska zvezdnica pa ga je dobila s 7:5. V drugem pa je povsem zagospodarila na igrišču in Američanki oddala le dve igri. »Zelo sem si želela priti v finale in seveda si želim osvojiti lovoriko,« je povedala Sabalenka.

Arina Sabalenka lovi tretjo zaporedno lovoriko v New Yorku. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
Arina Sabalenka lovi tretjo zaporedno lovoriko v New Yorku. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Letošnje leto je bilo precej povprečno

Dodatno motivacijo ji zagotovo vliva tudi izguba prvega mesta na svetovni lestvici. Za 28-letno Belorusinjo je bilo namreč letošnje leto po njenih merilih precej povprečno, zdaj pa jo bo na vrhu zamenjala Ribakina. Sabalenka se bo zato v zaključnem dvoboju skušala odzvati na najboljši možni način – z osvojitvijo tretjega zaporednega naslova v New Yorku.

Finale bo tudi ponovitev obračuna za lovoriko na odprtem prvenstvu Avstralije leta 2023. Takrat je bila uspešnejša Sabalenka, ki je z zmago nad Ribakino osvojila svojo prvo lovoriko za grand slam. Od takrat jih je zbrala že štiri.

Ribakina se zaveda, da bo morala za zmago pokazati še več. »Arina je neverjetna igralka. Svojo raven igre bom morala še dvigniti,« je dejala kazahstanska zvezdnica.

Letošnji ženski turnir v New Yorku je s tem dobil še posebno težo. Prvič po letu 1975 so se namreč v polfinalu OP ZDA pomerile prve štiri nosilke turnirja. V finale sta se prebili številki ena in dve svetovnega tenisa, kar obeta obračun, v katerem bo šlo za naslov, prestiž in tudi za prevzem teniškega prestola.

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tenisJelena RibakinaArina SabalenkaOP ZDANew York

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