Sanjski štart Kaje Kajzer v olimpijsko sezono (VIDEO)

Tel Aviv – Mlada slovenska judoistkaje sijajno štartala v olimpijsko sezono, saj je na uvodnem letošnjem tekmovanju za svetovni pokal v Izraelu slavila zmago v kategoriji do 57 kilogramov. Na poti do svojega največjega uspeha je 19-letna članica JK Bežigrad nanizala pet zmag nad izkušenejšimi tekmicami.Kajzerjeva je v Tel Avivu po vrsti ugnala Rusinjo(z iponom), Avstrijko(z vazarijem), Čehinjo(z iponom), Portugalko(z vazarijem) in v zaključnem dvoboju z vazarijem tudi Francozinjo, leta 2017 bronasto tako na evropskem prvenstvu v Varšavi kot tudi na svetovnem prvenstvu v Budimpešti. Z zlato lovoriko na turnirju za veliko nagrado (z nagradnim skladom 98.000 ameriških dolarjev) si je Kaja priborila lepo število točk v kvalifikacijah za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu in z njimi tudi najlepše darilo za 20. rojstni dan, ki ga bo praznovala 31. januarja.Ob Kajzerjevi se je uvodni dan turnirja v Tel Avivu do uvrstitve dokopala tudi(do 48 kg), ki je po zmagah nad Španko(z vazarijem) in Čilenko(z iponom) ter porazih s Francozinjo Shirine Boukli (z iponom) in Madžarko(z iponom) zasedla sedmo mesto. Marušina starejša sestra(do 52 kg) je – tako kot(do 66 kg) – izgubila že uvodni dvoboj.Jutri se bodo pod slovensko zastavo v Tel Avivu borili(do 63 kg),(do 70 kg) in(do 73 kg), v soboto pa še(do 78 kg) in(nad 100 kg).