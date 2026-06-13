Sanjsko poletje? Z naslovom v Italiji bi bilo rešeno prav vse

Alen Pajenk ostaja nepogrešljiv v slovenski odbojkarski reprezentanci. Želi v Los Angeles, z ACH Volley pa na zaključni turnir lige prvakov.

Slovenski odbojkarji so odlično začeli reprezentančno poletje. Pripravljalni tekmi s Srbijo še nista pokazali prave podobe, tudi uvodna tekma s Kitajsko v Linyjiju ni navdušila, zmaga nad Poljsko pa je pokazala razkošen talent generacije odbojkarjev, ki se prebija v ospredje. Pri tem ji pomaga tudi neuničljivi Alen Pajenk, ki pri 40 letih še vedno nerad izpušča tekme in ostaja ključni člen reprezentance, ki želi nadaljevati z zbiranjem kolajn. Morda tudi v Los Angelesu, Pajenk si čar igranja pod olimpijskimi krogi želi doživeti še enkrat. Začniva pri klubski odbojki, za vas je bila sezona drugačna, vrnili ste se v Ljubljano. Zagotovo je bilo lažje kot takrat, ko sem bil pri ACH Volleyju prvič, ko sem še začenjal kariero. Že takrat je bila ekipa zelo dobra, nanizala je tudi veliko ...