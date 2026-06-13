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Sanjsko poletje? Z naslovom v Italiji bi bilo rešeno prav vse

Alen Pajenk ostaja nepogrešljiv v slovenski odbojkarski reprezentanci. Želi v Los Angeles, z ACH Volley pa na zaključni turnir lige prvakov.
Alen Pajenk se pri 40 letih še vedno počuti dobro, le predolgega odmora si ne sme privoščiti.        Fotografiji Jože Suhadolnik
Galerija
Alen Pajenk se pri 40 letih še vedno počuti dobro, le predolgega odmora si ne sme privoščiti.        Fotografiji Jože Suhadolnik
Nejc Grilc
13. 6. 2026 | 05:00
13:43
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Slovenski odbojkarji so odlično začeli reprezentančno poletje. Pripravljalni tekmi s Srbijo še nista pokazali prave podobe, tudi uvodna tekma s Kitajsko v Linyjiju ni navdušila, zmaga nad Poljsko pa je pokazala razkošen talent generacije odbojkarjev, ki se prebija v ospredje. Pri tem ji pomaga tudi neuničljivi Alen Pajenk, ki pri 40 letih še vedno nerad izpušča tekme in ostaja ključni člen reprezentance, ki želi nadaljevati z zbiranjem kolajn. Morda tudi v Los Angelesu, Pajenk si čar igranja pod olimpijskimi krogi želi doživeti še enkrat. Začniva pri klubski odbojki, za vas je bila sezona drugačna, vrnili ste se v Ljubljano. Zagotovo je bilo lažje kot takrat, ko sem bil pri ACH Volleyju prvič, ko sem še začenjal kariero. Že takrat je bila ekipa zelo dobra, nanizala je tudi veliko ...

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